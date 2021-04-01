Протест на Банковой: суд отправил активиста Филимонова под домашний арест

Судья Кристина Константинова решила, что активист будет круглосуточно находиться дома

Судья Кристина Константинова решила, что активист будет круглосуточно находиться дома

Фото: из открытых источников

Сегодня, 1 апреля Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения организатору акции в поддержку Сергея Стерненка под Офисом президента Сергею Филимонову, которая состоялась 20 марта.

Об этом сообщает издание Pavlovsky.news, передает RegioNews.

Филимонову инкриминируют хулиганство и нанесение телесных повреждений полицейским, а также поджог таблички Офиса президента.

Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы. Прокуратура ходатайствовала о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 23 мая.

Адвокаты Филимонова заявили, что судья не выслушала свидетелей стороны защиты, не предоставила возможности показать видео, где видно, как Сергей просит протестующих не атаковать полицейских. Филимонов будет обжаловать это решение в апелляции.

Сегодня профессиональный праздник нашего президента, я получил 2 месяца домашнего ареста из-за фаера возле "шапитолия". Только сейчас узнал, что фаер стал оружием для нанесения телесных повреждений, тем более, когда эти повреждения не нанесены", - заявил Филимонов с крыльца суда.

После чего его сторонники зажгли десяток файеров.

Напомним, 20 марта сторонники Стерненка облили Офис президента краской и забросали файерами.

Офис президента оценил ущерб от акции протеста сторонников Стерненка. Называют сумму в 2 миллиона гривен.

"Слуги народа" инициируют внеочередное заседание Рады из-за акции "за Стерненка". Намерены дать оценку событиям 20 марта возле Офиса президента.

Впоследствии журналисты подсчитали, сколько реально стоит устранить повреждения на здании ОП, отмыть гранит и реставрировать двери обойдется максимум в 50 тыс. грн.