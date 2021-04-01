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01 квітня 2021, 17:29 3

Справу масової стрілянини у Броварах передали на розгляд суду

01 квітня 2021, 17:29 3
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15 учасників стрілянини на чолі із "кримінальним авторитетом” постануть перед судом
15 учасників стрілянини на чолі із "кримінальним авторитетом” постануть перед судом
Фото: Нацполіція
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Працівники прокуратури передали у суд обвинувальний акт проти 15 учасників банди, яка брала участь у стрілянині в місті Бровари Київської області у травні 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає RegioNews.

Слідство встановило, що у травні 2020 року місцеві підприємці, які займаються пасажирськими перевезеннями, звернулися до раніше судимого за скоєння жорстоких насильницьких злочинів "кримінального авторитета”.

Вони хотіли, щоб останній за грошову винагороду вирішив питання про усунення в будь-який спосіб конкуренції у здійсненні перевезень за маршрутом місто Бровари - метро Лісова міста Київ.

Маючи злочинний досвід та авторитет у кримінальному середовищі, він організував банду, члени якої вчинили стрілянину у житловому кварталі Броварів із нелегальними перевізниками із Вінничини”, - йдеться в повідомленні.

У цій справі 15 осіб звинувачують у бандитизмі, закінченому замаху на умисне вбивство та незаконному поводженні зі зброєю (ст. 257, ч. 2 ст. 15 п.п. 1, 6 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

Нагадаємо, 29 травня в м. Бровари відбулася перестрілка з участю близько сотні людей, які займаються пасажирськими перевезеннями. У зв'язку з цим правоохоронці провели масові затримання.

Ймовірною причиною перестрілки в Броварах стала напружена ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська обладміністрація.

Київська область Бровари стрілянина суд кримінальна справа

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