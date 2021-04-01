Одеська обласна прокуратура "загубила" 40 кг кокаїну, - ЗМІ
ЗМІ порівняли повідомлення прокуратури і помітили, що цифри не сходяться: торік у контрабандистів вилучили 120 кг кокаїну, а сьогодні передали до суду обвинувальний акт на 80 кг.
Про це повідомляє Telegram-канал Україна. Новини, передає RegioNews.
Між вилученими наркотиком і цифрою, яка фігурує в обвинувальному акті, різниця в 40 кг.
Так, у жовтні прокуратура повідомляла, що вилучено близько 120 кг кокаїну на суму близько $40 млн.
Наркотик прибув з Республіки Перу в контейнері всередині конструкцій верстата, він розфасований в 114 брикетів, – йшлося в повідомленні.
Однак 1 квітня у відомстві вказали, що направили до суду обвинувальний акт про контрабанду лише 80 кг кокаїну вартістю $30 млн.
У прес-службі прокуратури пояснили виданню "Обозреватель", що 80 кг – це вага чистого кокаїну "після проведеної експертизи".
Тобто, за їх словами, початкові 120 кг нібито були з домішками.
Як повідомлялося раніше, в січні рекордна партія героїну на 2,3 млрд гривень виявлена у Львові. Контрабандисти, які ввезли його з Пакистану, затримано.