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01 квітня 2021, 18:42 6

Одеська обласна прокуратура "загубила" 40 кг кокаїну, - ЗМІ

01 квітня 2021, 18:42 6
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В обвинувальному акті фігурує не та кількість наркотику, яку вилучили
В обвинувальному акті фігурує не та кількість наркотику, яку вилучили
Фото Одеської обласної прокуратури
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ЗМІ порівняли повідомлення прокуратури і помітили, що цифри не сходяться: торік у контрабандистів вилучили 120 кг кокаїну, а сьогодні передали до суду обвинувальний акт на 80 кг.

Про це повідомляє Telegram-канал Україна. Новини, передає RegioNews.

Між вилученими наркотиком і цифрою, яка фігурує в обвинувальному акті, різниця в 40 кг.

Так, у жовтні прокуратура повідомляла, що вилучено близько 120 кг кокаїну на суму близько $40 млн.

Наркотик прибув з Республіки Перу в контейнері всередині конструкцій верстата, він розфасований в 114 брикетів, – йшлося в повідомленні.

Однак 1 квітня у відомстві вказали, що направили до суду обвинувальний акт про контрабанду лише 80 кг кокаїну вартістю $30 млн.

У прес-службі прокуратури пояснили виданню "Обозреватель", що 80 кг – це вага чистого кокаїну "після проведеної експертизи".

Тобто, за їх словами, початкові 120 кг нібито були з домішками.

Як повідомлялося раніше, в січні рекордна партія героїну на 2,3 млрд гривень виявлена у Львові. Контрабандисти, які ввезли його з Пакистану, затримано.

наркотики контрабанда прокуратура вилучення обвинувальний акт суд Одеса

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