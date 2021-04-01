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01 квітня 2021, 17:35 3

Суд переніс розгляд апеляції Семенченка

01 квітня 2021, 17:35 3
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Це відбулося через відсутність матеріалів справи
Це відбулося через відсутність матеріалів справи
Фото з відкритих джерел
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Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляції колишнього народного депутата Семена Семенченка, заарештованого у справі про створення так званої приватної військової компанії.

Про це повідомив адвокат ексдепутата Владислав Добош, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Суд перенесено через відсутність матеріалів справи.

Суд відкладено на 7 квітня, оскільки Печерський суд не передав матеріали справи, - сказав Добош.

Як повідомлялося, 26 березня Семенченка суд відправив під варту на 2 місяці. Запобіжний захід - без права внесення застави.

Нагадаємо, 24 березня, СБУ затримала агента НАБУ Шевченка і Семена Семенченка - через нібито створення ПВК та торгівлю з Росією. Їм інкримінують організацію не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.

Семен Семенченко суд апеляція адвокат Печерський суд

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