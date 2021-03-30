Зеленський хоче перенести з Києва в регіони органи державної влади

Він вважає, що це дозволить стимулювати економічний розвиток регіонів

Він вважає, що це дозволить стимулювати економічний розвиток регіонів

Фото: із відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський запропонував упродовж наступних двох років перенести міністерства та інші органи державної виконавчої влади із Києва в обласні центри та громади.

Про це в Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає RegioNews.

За його словами, таку ідею Зеленський озвучив під час засідання Координаційної ради з питань реформування державного управління.

Президентом України ініційовано запровадження деконцентрації центральних органів виконавчої влади – тобто переміщення їх із Києва до регіонів (обласних центрів чи центрів територіальних громад) – впродовж найближчих двох років”, - написав Немчінов.

Влада вважає, що це дозволить закінчити концентрування центральних органів влади у Києві дасть можливість рівному розвитку регіонів.

Перед другим туром президентських виборів у 2019 році Зеленський вже озвучував цю ідею, а також заявляв про наміри перенести Адміністрацію президента з вулиці Банкової у Києві. У серпні 2019 року Офіс президента відмовився від реалізації цієї ідеї.

Як пише видання KLYMENKO TIME, ідея розосередження органів державної влади, - це не ноу-хау Зеленського, вона періодично озвучувалася різними українськими політиками, в тому числі, покійним В'ячеславом Чорноволом.

Крім очевидних плюсів, перерахованих Немчиновим (багато в чому він має рацію), є й істотні мінуси. Наприклад, є ризики порушення комунікації між органами державної влади. Припустимо, київському чиновнику з одного міністерства необхідно терміново потрапити в інше міністерство - а воно знаходиться десь в Одесі чи Харкові. Для таких випадків повинна бути налагоджена хороша цифрова комунікація, а це вимагає часу і грошей. Нарешті, існує ймовірність, що утримання державних органів влади "повісять” на місцеві бюджети. При тому, що багато хто з них і так не можуть похвалитися великими коштами”, - пише видання.

Нагадаємо, на батьківщині Зеленського затримали аферистку, яка продавала "липові" COVID-довідки