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30 березня 2021, 10:36 97

У МОЗ назвали регіони, де напружена ситуація із COVID-19

30 березня 2021, 10:36 97
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Упродовж минулого тижня в Україні зросла кількість нових випадків COVID-19 та кількість госпіталізованих пацієнтів
Упродовж минулого тижня в Україні зросла кількість нових випадків COVID-19 та кількість госпіталізованих пацієнтів
Фото: із відкритих джерел
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В Україні наразі є низка регіонів, де ситуація із поширенням коронавірусу досить напружена, це Житомирська, Миколаївська, Одеська, Київська області та Київ.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

Він заявив, що в цілому в нашій державі вже зайняті майже 54% COVID-ліжок.

Ситуація різна по регіонах. Досить напружена ситуація в місті Київ, в Одеській, Миколаївській, Київській, Житомирській областях - там, де збільшується кількість заповнених ліжок", - розповів Степанов.

Міністр зазначив, що упродовж минулого тижня зросла кількість нових випадків COVID-19, загалом їх зареєстрували 98 153. Це майже на 13 тисяч більше, ніж на попередньому тижні.

Також зросла кількість госпіталізованих пацієнтів: якщо тиждень тому в медичних установах перебувало близько 37 тисяч пацієнтів, то зараз їх близько 44 тисяч.

Нагадаємо, 30 березня в Україні понад 10 тисяч нових випадків коронавірусу, найбільше нових заражень виявили в Києві (1422).

МОЗ Максим Степанов коронавірус регіони Київ хвороба

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