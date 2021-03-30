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30 березня 2021, 15:55 6

На батьківщині Зеленського затримали аферистку, яка продавала "липові" COVID-довідки

30 березня 2021, 15:55 6
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В ході обшуку у неї вилучено бланки з відтисками печаток лабораторій
В ході обшуку у неї вилучено бланки з відтисками печаток лабораторій
Фото з відкритих джерел
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Нацполіція в Кривому Розі затримала 41-річну місцеву мешканку, яка продавала підроблені довідки з негативними результатами тестів на коронавірус. В ході обшуку у неї вилучено бланки з відтисками печаток лабораторій.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу Нацполіції.

"У березні в поліцію надходили звернення від громадян про те, що невідомі використовують бланки відомих медичних лабораторій і надають підроблені довідки. Правоохоронці з'ясували, що до поширення готових довідок причетна 41-річна мешканка Кривого Рогу", - розповіли у відомстві.

Оперативники з'ясували, що жінка розклеювала по місту оголошення про продаж довідок про відсутність коронавірусу. Покупці за тисячу гривень отримували на руки документ, який дозволяв виїхати за кордон або міг бути пред'явлений за місцем вимоги.

В ході обшуку на квартирі у затриманої правоохоронці вилучили три довідки про проходження тестів з печатками медичних лабораторій, понад 50 тисяч гривень, чорнові записи та мобільні телефони. Стосовно жінки порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 190 (шахрайство) КК України. Аферистці загрожує до трьох років в'язниці.

Нагадаємо, у Львівській області за хабар затримали чиновницю Держпродспоживслужби.

Україна кримінал поліція кримінальна справа Кривий Ріг

 
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