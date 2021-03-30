Вакцинація в Україні: щеплено понад 200 тисяч осіб
Ще один українець отримав другу дозу вакцини
Ще один українець отримав другу дозу вакцини
Станом на 30 березня, в Україні щеплено від коронавірусу 212 898 осіб. Тільки за минулу добу щеплення зробили 14 433 українцям, а двоє осіб вже отримали другу дозу вакцини.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, передає RegioNews.
Щеплення проводилися 152 мобільними бригадами з імунізації та 656 пунктами щеплення. Найбільше щеплень за вчора зробили в Києві (1740).
Від початку вакцинальної кампанії щепилися 212 898 людей, з них отримали 1 дозу - 212896, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2 особи. Учора до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 371406 людей.
В регіонах ситуація така:
- Вінницька область – 640 щеплень;
- Волинська область – 370 щеплень;
- Дніпропетровська область – 1290 щеплень;
- Донецька область – 580 щеплень;
- Житомирська область – 700 щеплень;
- Закарпатська – 440 щеплень;
- Запорізька область – 670 щеплень;
- Івано-Франківська область – 415 щеплень;
- Київська область – 550 щеплень;
- Кіровоградська область – 420 щеплень;
- Луганська область – 330 щеплень;
- Львівська область – 728 щеплень;
- Миколаївська область – 330 щеплень;
- Одеська область – 310 щеплень;
- Полтавська область – 840 щеплень;
- Рівненська область – 520 щеплень;
- Сумська область – 540 щеплень;
- Тернопільська область – 440 щеплень;
- Харківська область – 380 щеплень;
- Херсонська область – 350 щеплень;
- Хмельницька область – 430 щеплень;
- Черкаська область – 800 щеплень;
- Чернівецька область – 380 щеплень;
- Чернігівська область – 240 щеплень.
Нагадаємо, в Україні скасували самоізоляцію для тих, хто хоче в'їхати для вакцинації.
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