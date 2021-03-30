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30 березня 2021, 10:41 3

Вакцинація в Україні: щеплено понад 200 тисяч осіб

30 березня 2021, 10:41 3
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Ще один українець отримав другу дозу вакцини
Ще один українець отримав другу дозу вакцини
Фото: з відкритих джерел
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Станом на 30 березня, в Україні щеплено від коронавірусу 212 898 осіб. Тільки за минулу добу щеплення зробили 14 433 українцям, а двоє осіб вже отримали другу дозу вакцини.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, передає RegioNews.

Щеплення проводилися 152 мобільними бригадами з імунізації та 656 пунктами щеплення. Найбільше щеплень за вчора зробили в Києві (1740).

Від початку вакцинальної кампанії щепилися 212 898 людей, з них отримали 1 дозу - 212896, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2 особи. Учора до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 371406 людей.

В регіонах ситуація така:

  • Вінницька область – 640 щеплень;
  • Волинська область – 370 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 1290 щеплень;
  • Донецька область – 580 щеплень;
  • Житомирська область – 700 щеплень;
  • Закарпатська – 440 щеплень;
  • Запорізька область – 670 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 415 щеплень;
  • Київська область – 550 щеплень;
  • Кіровоградська область – 420 щеплень;
  • Луганська область – 330 щеплень;
  • Львівська область – 728 щеплень;
  • Миколаївська область – 330 щеплень;
  • Одеська область – 310 щеплень;
  • Полтавська область – 840 щеплень;
  • Рівненська область – 520 щеплень;
  • Сумська область – 540 щеплень;
  • Тернопільська область – 440 щеплень;
  • Харківська область – 380 щеплень;
  • Херсонська область – 350 щеплень;
  • Хмельницька область – 430 щеплень;
  • Черкаська область – 800 щеплень;
  • Чернівецька область – 380 щеплень;
  • Чернігівська область – 240 щеплень.

Нагадаємо, в Україні скасували самоізоляцію для тих, хто хоче в'їхати для вакцинації.

МОЗ вакцинація коронавірус регіони область

 
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