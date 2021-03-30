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30 марта 2021, 18:46 114

Зеленский хочет перенести из Киева в регионы органы государственной власти

30 марта 2021, 18:46 114
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Он считает, что это позволит стимулировать экономическое развитие регионов
Он считает, что это позволит стимулировать экономическое развитие регионов
Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил в течение следующих двух лет перенести министерства и другие органы исполнительной власти из Киева в областные центры и общины.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает RegioNews.

По его словам, такую идею Зеленский озвучил во время заседания Координационного совета по вопросам реформирования государственного управления.

Президентом Украины инициировано введение деконцентрации центральных органов исполнительной власти - то есть перемещение их из Киева в регионы (областные центры или центры территориальных общин) - в течении ближайших двух лет", - написал Немчинов.

Власти считают, что это позволит закончить концентрирование центральных органов власти в Киеве даст возможность равному развитию регионов.

Перед вторым туром президентских выборов в 2019 году Зеленский уже озвучивал эту идею, а также заявлял о намерениях перенести Администрацию президента с улицы Банковой в Киеве. В августе 2019 года Офис президента отказался от реализации этой идеи.

Как пишет издание KLYMENKO TIME, идея рассредоточения органов государственной власти, - это не ноу-хау Зеленского, она периодически озвучивалась разными украинскими политиками, в том числе, покойным Вячеславом Чорноволом.

Помимо очевидных плюсов, перечисленных Немчиновым (во многом он прав), имеются и существенные минусы. К примеру, есть риски нарушения коммуникации между органами государственной власти. Допустим, киевскому чиновнику из одного министерства необходимо срочно попасть в другое министерство – а оно находится где-нибудь в Одессе или Харькове. Для таких случаев должна быть налажена хорошая цифровая коммуникация, а это требует времени и денег.

Наконец, существует вероятность, что содержание государственных органов власти "повесят" на местные бюджеты. При том, что многие из них и так не могут похвастаться большими средствами", - пишет издание.

Напомним, на родине Зеленского задержали аферистку, которая продавала "липовые" COVID-справки.

Владимир Зеленский реформа власть регионы Министерство региональная политика

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