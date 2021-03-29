У "Слузі народу" мають намір здолати конституційну кризу

Керівництво партії вважає, що вона триватиме кілька місяців

Керівництво партії вважає, що вона триватиме кілька місяців

Фото з відкритих джерел

Конституційна криза в Україні триватиме ще декілька місяців, однак українські парламентарії мають намір остаточно її подолати.

Про це сказали нардепи Олександр Корнієнко і Давид Арахамія на спільному брифінгу, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Конституційна криза розпочалася в той момент, коли Конституційний Суд почав ухвалювати політично вмотивовані рішення, про що навіть говорить частково Венеціанська комісія... В той момент, коли ці судді почали ухвалювати рішення не в інтересах українського народу, а в інтересах конкретних українських громадян - представників великого бізнесу... Ми з нею (кризою – ред.) продовжуємо боротися і боротимемося до кінця, доки ми її не переможемо і суд знову не почне ухвалювати рішення в інтересах українського народу", - сказав перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

За словами Арахамії, "все так виглядає, що конституційна криза триватиме точно декілька місяців".

Голова фракції зазначив, що "Слуга народу" підтримує президента Володимира Зеленського, який скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення суддями КС Олександра Тупицького й Олександра Касмініна.

Відповідаючи на запитання, чому президент скасував два укази про призначення суддів, Арахамія заявив, що це пов'язано з тим, що РНБО були застосовані санкції проти Віктора Януковича і тому "фактично багато документів, які він підписав, уже не мають достатньої легітимності".

Він також нагадав, що Верховна Рада ще не заповнила своєї квоти в Конституційному Суді, на яку претендує народний депутат із фракції "Слуга народу" Ольга Совгиря.

Як повідомлялося, 27 березня Зеленський скасував указ про призначення суддею КСУ Тупицького. Тупицький був призначений суддею КСУ указом Януковича.

Також Зеленський відправив на "заслужений відпочинок" суддів КСУ, призначених Януковичем. Голова держави запропонував "не розслаблятися" і іншим особам, які шкодили інтересам країни.

Сьогодні ж звільнених Зеленським Тупицького і Касмініна не впустили в будівлю Конституційного Суду.

Пресслужба суду опублікувала копію розпорядження Тупицького в соцмережах: Тупицький хоче провести спецзасідання КСУ, щоб розглянути своє звільнення.