Після звільнення Тупицького Зеленським сайт КСУ перестав працювати

Зеленський скасував указ Януковича про призначення Тупицького суддею Конституційного Суду 27 березня

Зеленський скасував указ Януковича про призначення Тупицького суддею Конституційного Суду 27 березня

Фото: із відкритих джерел

Сайт Конституційного суду України не працює вже третю добу поспіль, причини його зникнення з мережі досі не відомі.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.

Сайт не працює з того моменту, як був оприлюднений указ про скасування указів про призначення Тупицького і Касмініна", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вже три доби при спробі відкрити сайт він не завантажується.

У суді журналістам сказали, що сайт перестав працювати через технічну несправність, яка все ще встановлюється.

Нагадаємо, 27 березня Зеленський скасував указ президента-втікача Віктора Януковича від 14 травня 2013 року про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду України.

Того ж дня Зеленський відправив на "заслужений відпочинок" суддів КСУ, призначених Януковичем.