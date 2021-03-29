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29 березня 2021, 12:11 30

Після звільнення Тупицького Зеленським сайт КСУ перестав працювати

29 березня 2021, 12:11 30
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Зеленський скасував указ Януковича про призначення Тупицького суддею Конституційного Суду 27 березня
Зеленський скасував указ Януковича про призначення Тупицького суддею Конституційного Суду 27 березня
Фото: із відкритих джерел
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Сайт Конституційного суду України не працює вже третю добу поспіль, причини його зникнення з мережі досі не відомі.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.

Сайт не працює з того моменту, як був оприлюднений указ про скасування указів про призначення Тупицького і Касмініна", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вже три доби при спробі відкрити сайт він не завантажується.

У суді журналістам сказали, що сайт перестав працювати через технічну несправність, яка все ще встановлюється.

Нагадаємо, 27 березня Зеленський скасував указ президента-втікача Віктора Януковича від 14 травня 2013 року про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду України.

Того ж дня Зеленський відправив на "заслужений відпочинок" суддів КСУ, призначених Януковичем.

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