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24 березня 2021, 18:36 4

У КСУ відмовились відкривати справу щодо законності призначення Шкарлета

24 березня 2021, 18:36 4
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Але відмова неостаточна
Але відмова неостаточна
Фото з відкритих джерел
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Колегія суддів КСУ відмовила у відкритті провадження у справі за поданням нардепів щодо відповідності Конституції України Постанови ВРУ «Про призначення Шкарлета С.М. Міністром освіти і науки України».

Про це повідомила Постійна представниця Верховної ради в Конституційному Суді України Ольга Совгиря у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Колегія суддів КСУ відмовила у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням народних депутатів щодо відповідності Конституції України Постанови Верховної Ради України "Про призначення Шкарлета С.М. Міністром освіти і науки України", - пише Совгиря.

Водночас вона додає, що відмова є неостаточною і питання щодо відкриття конституційного провадження у цій справі ще розглядатиметься Великою палатою КСУ.

Як повідомлялося сьогодні, Шкарлет задекларував 940 тис. грн доходів за 2020 рік. Це мало не вдвічі більше, ніж минулоріч.

Раніше, 5 березня до КСУ надійшло подання про "кнопкодавство за Шкарлета". Конституційний Суд раніше визнавав неконституційними деякі закони у зв’язку із порушенням вимоги персонального голосування.

КСУ Сергій Шкарлет нардепи призначення суд

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