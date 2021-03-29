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29 марта 2021, 21:56 4

В "Слуге народа" намерены преодолеть конституционный кризис

29 марта 2021, 21:56 4
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Руководство партии считает, что он продлится несколько месяцев
Руководство партии считает, что он продлится несколько месяцев
Фото из открытых источников
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Конституционный кризис в Украине продлится еще несколько месяцев, однако украинские парламентарии намерены окончательно его преодолеть.

Об этом сказали нардепы Александр Корниенко и Давид Арахамия на совместном брифинге, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Конституционный кризис начался в тот момент, когда Конституционный Суд начал принимать политически мотивированные решения, о чем даже говорит частично Венецианская комиссия... В тот момент, когда эти судьи стали принимать решения не в интересах украинского народа, а в интересах конкретных украинских граждан - представителей крупного бизнеса... Мы с ним (кризисом – ред.) продолжаем бороться и будем бороться до конца, пока мы его не победим и суд снова не начнет принимать решения в интересах украинского народа", - сказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

За словами Арахамии, "все так выглядит, что конституционный кризис точно продлится несколько месяцев".

Глава фракции отметил, что "Слуга народа" поддерживает президента Владимира Зеленского, который отменил указы президента-беглеца Виктора Януковича о назначении судьями КС Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Отвечая на вопрос, почему президент отменил два указа о назначении судей, Арахамия заявил, что это связано с тем, что СНБО применены санкции против Виктора Януковича и поэтому "фактически много документов, которые он подписал, уже не имеют достаточной легитимности".

Он также напомнил, что Верховная Рада еще не заполнила своей квоты в Конституционном Суде, на которую претендует народный депутат из фракции "Слуга народа" Ольга Совгиря.

Как сообщалось, 27 марта Зеленский отменил указ о назначении судьей КСУ Тупицкого. Тупицкий был назначен судьей КСУ указом Януковича.

Зеленский отправил на "заслуженный отдых" судей КСУ, назначенных Януковичем. Глава государства предложил "не расслабляться" и другим лицам, которые вредили интересам страны.

Сегодня освобожденных Зеленским Тупицкого и Касминина не впустили в здание Конституционного Суда.

Пресс-служба суда опубликовала копию распоряжения Тупицкого в соцсетях: Тупицкий хочет провести спецзаседание КСУ, чтобы рассмотреть свое увольнение.

КСУ кризис Слуга народа Александр Корниенко Давид Арахамия брифинг

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