Тупицький загрожував реформам та національній безпеці - Корнієнко

У "Слузі народу" підтримали укази президента щодо суддів КСУ

У "Слузі народу" підтримали укази президента щодо суддів КСУ

Фото: sluga-narodu.com

Як передає RegioNews, про це заявив голова партії Олександр Корнієнко.

За його словами, рішення КСУ, які були ухвалені за керівництва Тупицького, підривали антикорупційну інфраструктуру, погрожували проведення реформ і погрожували позбавленням країни міжнародної підтримки в умовах російської агресії, коронавірусу та економічної кризи.

Якщо рішення КСУ безпосередньо загрожують дуже багатьом позиціям з євроінтеграції, антикорупційної інфраструктури, незалежності Антикорупційного бюро, то це все дуже серйозні виклики для національної безпеки. Тому президент виконав свій обов'язок захищати національну безпеку і права громадян, відмінивши укази про призначення суддями КСУ Тупицького і Касмініна", - пояснив Корнієнко.

Водночас Корнієнко зазначив, що КСУ - це важливий елемент правової системи, і звільнення двох суддів дає йому шанс повернутися до нормальної роботи.

Раніше повідомлялося, що Зеленський скасував указ четвертого президента України Віктора Януковича від 14 травня 2013 року про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду України.