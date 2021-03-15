Справа "ПриватБанку”: НАБУ і САП вручили підозри ще трьом особам

До кримінальної відповідальності в обох епізодах цієї справи притягнули вже п’ятеро осіб

До кримінальної відповідальності в обох епізодах цієї справи притягнули вже п’ятеро осіб

Фото: із відкритих джерел

15 березня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру у розтраті 8,2 млрд грн трьом колишнім топ-чиновникам "Приватбанку".

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

Як розповіли у відомстві, мова йде про колишніх голову правління "Приватбанку", його заступника і керівника департаменту міжбанківських операцій.

Підозри погодила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, у себе в Facebook вона повідомила, що слідство має усі необхідні докази щодо цих осіб.

За даними НАБУ, у грудні 2016 року перед націоналізацією "Приватбанку" його тодішній голова правління розпорядився перерахувати 314,9 млн дол. з кореспондентського рахунку в одному з європейських банків, як погашення заборгованості перед двома компаніями-агротрейдерами.

Для прикриття фактичної розтрати коштів "ПриватБанку" і надання вигляду законності цій злочинній схемі колишні високопосадовці банку підробили банківські документи та провели фіктивне кредитування пов'язаної з банком юридичної особи. Таким чином цю особу зробили боржником саме на ту суму, яку вивели через погашення акредитивів іншим компаніям”, - йдеться в повідомленні.

В НАБУ додали, що цей епізод є другим у всій злочинній діяльності топ-менеджменту "Приватбанку". Перший стосувався схеми з виведення майже 140 млн грн через підконтрольну колишнім бенефіціарам фінустанови страхову компанію.

Загалом на сьогодні до кримінальної відповідальності в обох епізодах притягнуто п’ятеро осіб: колишній голова правління банку, два його заступники та два керівники департаментів.

На майно підозрюваних осіб накладено тимчасовий арешт для відшкодування завданих збитків, досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 22 лютого у Борисполі посадили літак, щоб затримати топ-фігуранта справи "Приватбанку". Повідомляється, що Володимир Яценко хотів утекти на приватному літаку у напрямку Відня. Завдяки зусиллям керівника групи детективів та Директора НАБУ, які звернулися до Державіаслужби, літак здійснив посадку в аеропорту "Бориспіль", після чого правоохоронці розпочали слідчі дії - експосадовця затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Також генпрокурор Венедіктова повідомила, що кільком колишнім топ-менеджерам "Приватбанку” підписано підозри. Підозру ексзаступнику голови банку погодили після проведення експертного дослідження завданих збитків.