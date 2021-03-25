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25 березня 2021, 15:20 130

Пожежа у комплексі для переселенців на Закарпатті: поліція відкрила справу

25 березня 2021, 15:20 130
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Попередньо причиною виникнення пожежі називають підпал сухостою
Попередньо причиною виникнення пожежі називають підпал сухостою
Фото: ДСНС
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Працівники правоохоронних органів відкрили кримінальну справу за фактом пожежі у комплексі для переселенців із зони стихійного лиха у селищі Теребля Закарпатської області.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на речницю Нацполіції в Закарпатській області Ганну Дан, передає RegioNews.

Розслідування проводиться за частиною 2 ст. 194 Кримінального Кодексу (умисне знищення або пошкодження майна). Попередньо причиною загоряння вважають підпал сухостою поблизу соціального містечка.

За словами речниці Нацполіції, в рамках цього провадження будуть встановлюватися всі обставини події.

Вчора на місці події слідчі вже здійснили огляд, вилучили докази та частково опитали свідків. Матеріальна шкода, завдана державному майну, буде оцінена згодом, над цим наразі працюють експерти. Також у звіті з місця огляду події йдеться про те, що пожежа, ймовірно, розпочалася через спалювання сухостою поблизу соцмістечка", - розповіла Ганна Дан.

Вона додала, що всі свідчення зараз перевіряються слідчими і будуть озвучені пізніше. Винним у виникненні пожежі загрожує позбавлення волі на строк до трьох років або виправні роботи на строк до двох років.

Нагадаємо, 24 березня на Закарпатті горів житловий комплекс для переселенців. Орієнтовна площа займання становить 1200 квадратних метрів.

Також повідомлялось, що пожежу в Тереблі на Закарпатті ліквідовано, постраждалих і загиблих немає.

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