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25 марта 2021, 16:01 26

Дело "Приватбанка": одной из подозреваемых назначили 2,7 млн залога

25 марта 2021, 16:01 26
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Фото: из открытых источников
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Сегодня, 25 марта Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения для бывшей сотрудницы "Приватбанка", которую подозревают в причастности к выводу 8,2 млрд гривен из банка перед его национализацией и растрате более 136 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, передает RegioNews.

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда применила к бывшей сотруднице одного из крупнейших национализированных украинских банков меру пресечения в виде залога в размере 2 млн 744 тыс 430 гривен", - говорится в сообщении.

Ее подозревают в пособничестве при растрате чужого имущества в сговоре путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч.2 ст.27 ч.5. ст.191 УК).

Подозреваемая обязана являться по каждому требованиею к следователю, детективу или судье, не покидать пределы Днепропетровской области без разрешения следствия и сообщать об изменении места жительства и работы.

Кроме того, она должна сдать на хранение паспорт и другие документы, которые дают право на выезд за границу. Мера пресечения будет действовать до 25 мая 2021 года.

Напомним, 22 февраля в Борисполе посадили самолет, чтобы задержать топ-фигуранта дела "Приватбанка". Сообщается, что Владимир Яценко хотел сбежать на частном самолете в направлении Вены.

Также генпрокурор Венедиктова сообщила, что нескольким бывшим топ-менеджерам "Приватбанка” подписано подозрения. Подозрение экс-заместителю председателя банка согласовали после проведения экспертного исследования причиненных убытков.

15 марта НАБУ и САП вручили подозрения еще трем лицам по делу "ПриватБанка", к уголовной ответственности в обоих эпизодах этого дела привлекли пять человек.

Приватбанк НАБУ суд ВАКС залог уголовное дело

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