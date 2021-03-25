СБУ викрила "сітку” підкупу виборців на 87 окрузі Івано-Франківської області

Учасників виборчого процесу закликали дотримуватися законодавства і забезпечити проведення чесних та прозорих виборів

Учасників виборчого процесу закликали дотримуватися законодавства і забезпечити проведення чесних та прозорих виборів

Фото: із відкритих джерел

В Івано-Франківській області працівники Служби безпеки України спільно із Нацполіцією перевіряють інформацію про організацію схеми підкупу виборців у вигляді так званої “сітки” на користь одного із кандидатів.

Про це повідомляє управління СБУ в Івано-Франківській області, передає RegioNews.

У відомстві розповіли, що за цим фактом порушена кримінальна справа за ч. 4 ст. 160 КК України (підкуп виборця).

Якщо вина фігурантів буде доведена у суді, їм загрожує позбавлення волі на термін від п’яти до семи років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до п’яти років”, - йдеться в повідомленні.

В СБУ додали, що вживають всі необхідні заходи для недопущення спроб викривлення результатів проміжних виборів 28 березня і дестабілізації громадського порядку в день їх проведення.

У Службі безпеки України не виключають, що така діяльність може бути пов’язана з розвідувально-підривною діяльністю іноземних спецслужб.

СБУ закликає громадян повідомляти про порушення виборчого законодавства і факти незаконного втручання у виборчий процес за телефоном гарячої лінії СБУ: 0 800 501 482 або Управління СБУ в Івано-Франківській області (0342) 52-22-95”, - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, 17 листопада Рада припинила повноваження нардепа від "Слуги народу” Андрійовича - його обрали мером міста Надвірна Івано-Франківської області.

На Прикарпатті замість Андрійовича обиратимуть нового нардепа, ЦВК призначила проміжні вибори на 28 березня.

Читайте також: Березневі довибори на прикарпатському окрузі №87: що цікавого пропонують та декларують кандидати.