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Протест на Банковій: суд переніс обрання запобіжних заходів двом підозрюваним
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25 березня 2021, 13:06 390

Протест на Банковій: суд переніс обрання запобіжних заходів двом підозрюваним

25 березня 2021, 13:06 390
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Клопотання про це суд розгляне 30 березня
Клопотання про це суд розгляне 30 березня
Фото з відкритих джерел
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Печерський районний суд Києва переніс на 30 березня розгляд клопотань про обрання запобіжних заходів для учасників акції під Офісом Президента (ОП) 20 березня — Сергія Філімонова та Олексія Білковського.

Про це повідомили в правоохоронних органах, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Так, розгляд клопотань про обрання запобіжних заходів Філімонову та Білковському перенесли на 30 березня.

Сторона обвинувачення має намір наполягати на застосуванні до Філімонова та Білковського запобіжних заходів у вигляді цілодобово домашнього арешту.

Як повідомлялося, щодо вандалізму на Банковій одному із активістів оголосили підозру, іншого відправили під арешт. Активісту Ратушному може загрожувати від трьох до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, 20 березня прихильники Стерненка облили Офіс президента фарбою і закидали фаєрами.

Офіс президента оцінив збитки від акції протесту прихильників Стерненка. Називають суму у 2 мільйони гривень.

Також "Слуги народу" ініціюють позачергове засідання Ради через акцію "за Стерненка". Мають намір дати оцінку подіям 20 березня біля Офісу президента.

Згодом журналісти підрахували, скільки реально коштує усунути пошкодження на будівлі ОП, відмити граніт і реставрувати двері обійдеться щонайбільше в 50 тис. грн.

суд Офіс президента арешт Сергій Стерненко акції протесту

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