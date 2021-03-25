Протест на Банковой: суд перенес избрание мер пресечения двум подозреваемым

Ходатайства об этом суд рассмотрит 30 марта

Ходатайства об этом суд рассмотрит 30 марта

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Печерский районный суд Киева перенес на 30 марта рассмотрение ходатайств об избрании меры пресечения для участников акции под Офисом Президента (ОП) 20 марта — Сергея Филимонова и Алексея Белковского.

Об этом сообщили в правоохранительных органах, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Так, рассмотрение ходатайств об избрании мер пресечения Филимонову и Белковскому перенесли на 30 марта.

Сторона обвинения намерена настаивать на применении к Филимонову и Белковскому предупредительных мер в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как сообщалось, относительно вандализма на Банковой одному из активистов объявили подозрение, другого отправили под арест. Активисту Ратушному может грозить от трех до десяти лет лишения свободы.

Напомним, 20 марта сторонники Стерненко облили Офис президента краской и забросали файерами.

Офис президента оценил ущерб от акции протеста сторонников Стерненко. Называют сумму в 2 миллиона гривен.

"Слуги народа" инициируют внеочередное заседание Рады из-за акции "за Стерненко". Намерены дать оценку событиям 20 марта возле Офиса президента.

Впоследствии журналисты подсчитали, сколько реально стоит устранить повреждения на здании ОП, отмыть гранит и реставрировать двери обойдется максимум в 50 тыс. грн.