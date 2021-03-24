НАЗК склало протокол на ексмера Чернівців – Каспрук буде судитися
Колишній міський голова Чернівців відреагував на повідомлення НАЗК про направлений на нього до суду адмінпротокол.
Про це Олексій Каспрук повідомив у коментарі molbuk.ua, передає RegioNews.
НАЗК направило до суду адмінпротокол на колишнього мера Чернівців.
Через порушення обмеження щодо одержання подарунків адмінпротокол було складено на Олексія Каспрука, колишнього Чернівецького міського голову, - йшлося в повідомленні НАЗК.
Каспрук тепер чекає повістки до суду.
Не знаю, про який подарунок ідеться в адмінпротоколі. Але жодних подарунків не отримував, нічого повертати не збираюся. Чекатиму повістки до суду і тоді з адвокатом будемо розбиратися. Не перший раз НАЗК подає на мене до суду. Попередній раз довів у суді, що я невинний, - зазначив Олексій Каспрук.
Як повідомлялося, НАЗК викликало для пояснень 5 керівників партій і нардепа від ”Слуги народу”. Від них хочуть почути пояснення з приводу порушення чинного законодавства.