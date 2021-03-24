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24 березня 2021, 18:03 121

НАЗК склало протокол на ексмера Чернівців – Каспрук буде судитися

24 березня 2021, 18:03 121
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Адмінпротокол складений через "порушення обмеження щодо одержання подарунків"
Адмінпротокол складений через "порушення обмеження щодо одержання подарунків"
Фото proposition.org.ua
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Колишній міський голова Чернівців відреагував на повідомлення НАЗК про направлений на нього до суду адмінпротокол.

Про це Олексій Каспрук повідомив у коментарі molbuk.ua, передає RegioNews.

НАЗК направило до суду адмінпротокол на колишнього мера Чернівців.

Через порушення обмеження щодо одержання подарунків адмінпротокол було складено на Олексія Каспрука, колишнього Чернівецького міського голову, - йшлося в повідомленні НАЗК.

Каспрук тепер чекає повістки до суду.

Не знаю, про який подарунок ідеться в адмінпротоколі. Але жодних подарунків не отримував, нічого повертати не збираюся. Чекатиму повістки до суду і тоді з адвокатом будемо розбиратися. Не перший раз НАЗК подає на мене до суду. Попередній раз довів у суді, що я невинний, - зазначив Олексій Каспрук.

Як повідомлялося, НАЗК викликало для пояснень 5 керівників партій і нардепа від ”Слуги народу”. Від них хочуть почути пояснення з приводу порушення чинного законодавства.

НАЗК Чернівці мер Олексій Каспрук протокол суд

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