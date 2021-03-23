У Житомирі звільнили чиновника ОДА, якого раніше затримали за хабар
У Житомирі звільнили з посади директора департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Миколу Суслика, якого підозрюють у хабарництві.
Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.
За словами прессекретаря голови Житомирської ОДА Юрія Мельника, чиновника офіційно звільнили ще 5 березня.
19 березня Микола Суслик подав декларацію про доходи перед звільненням. До цього, 15 березня Подільська окружна прокуратура міста Києва продовжила до трьох місяців строк досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Нагадаємо, 21 січня начальника Департаменту охорони здоров’я Житомирської ОДА Миколу Суслика затримали під час отримання хабара. Він вимагав "відкат” за виділення коштів лікарні на кисень для хворих COVID-19.
26 січня затриманого на хабарі чиновника Житомирської ОДА відпустили під заставу. 29 січня Миколу Суслика відсторонили від посади.