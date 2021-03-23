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23 березня 2021, 14:42 5

У Житомирі звільнили чиновника ОДА, якого раніше затримали за хабар

23 березня 2021, 14:42 5
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Слідство вважає, що він вимагав "відкат” за виділення коштів лікарні на кисень для COVID-хворих
Слідство вважає, що він вимагав "відкат” за виділення коштів лікарні на кисень для COVID-хворих
Фото: із відкритих джерел
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У Житомирі звільнили з посади директора департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Миколу Суслика, якого підозрюють у хабарництві.

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

За словами прессекретаря голови Житомирської ОДА Юрія Мельника, чиновника офіційно звільнили ще 5 березня.

19 березня Микола Суслик подав декларацію про доходи перед звільненням. До цього, 15 березня Подільська окружна прокуратура міста Києва продовжила до трьох місяців строк досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Нагадаємо, 21 січня начальника Департаменту охорони здоров’я Житомирської ОДА Миколу Суслика затримали під час отримання хабара. Він вимагав "відкат” за виділення коштів лікарні на кисень для хворих COVID-19.

26 січня затриманого на хабарі чиновника Житомирської ОДА відпустили під заставу. 29 січня Миколу Суслика відсторонили від посади.

хабар звільнення корупція ОДА Житомирська область

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