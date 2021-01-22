Чиновник Житомирської ОДА вимагав відкат за виділення коштів лікарні на кисень
Начальника Департаменту охорони здоров’я Житомирської ОДА затримали на хабарі.
Про це повідомила Київська міська прокуратура, пише RegioNews.
За даними слідства, посадовець вимагав "відкат" від генерального директора однієї з житомирських лікарень комунальної форми власності за виділення медичному закладу субвенції в розмірі понад 1,2 млн грн для закупівлі кисневого обладнання.
Розмір неправомірної вигоди посадовець визначив у 10% від суми виділеної субвенції, тобто 123 тисячі грн.
Виділення коштів на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду "ковідних" лікарень, передбачено постановою Кабінету міністрів України №1099 від 11.11.2020 "Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID -19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".
У ході контролю за вчиненням злочину вказаний посадовець одержав першу частину неправомірної вигоди у сумі 51 тисячі гривень. 21 січня після одержання другої частини неправомірної вигоди в розмірі 72 тис. грн його затримали у приміщенні обласного департаменту.
Наразі посадовій особі повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, раніше у Києві на хабарі 3 тис. дол. затримали двох чиновників Мін'юсту.