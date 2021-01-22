Чиновник Житомирської ОДА вимагав відкат за виділення коштів лікарні на кисень

Розмір неправомірної вигоди посадовець визначив у 10% від суми виділеної субвенції, тобто 123 тисячі грн

Розмір неправомірної вигоди посадовець визначив у 10% від суми виділеної субвенції, тобто 123 тисячі грн

Фото: Київська міська прокуратура

Про це повідомила Київська міська прокуратура, пише RegioNews.

За даними слідства, посадовець вимагав "відкат" від генерального директора однієї з житомирських лікарень комунальної форми власності за виділення медичному закладу субвенції в розмірі понад 1,2 млн грн для закупівлі кисневого обладнання.

Розмір неправомірної вигоди посадовець визначив у 10% від суми виділеної субвенції, тобто 123 тисячі грн.

Виділення коштів на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду "ковідних" лікарень, передбачено постановою Кабінету міністрів України №1099 від 11.11.2020 "Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID -19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

У ході контролю за вчиненням злочину вказаний посадовець одержав першу частину неправомірної вигоди у сумі 51 тисячі гривень. 21 січня після одержання другої частини неправомірної вигоди в розмірі 72 тис. грн його затримали у приміщенні обласного департаменту.

Наразі посадовій особі повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше у Києві на хабарі 3 тис. дол. затримали двох чиновників Мін'юсту.