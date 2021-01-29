Чиновника Житомирської ОДА, якого затримали на хабарі, відсторонили від посади

Миколу Суслика відсторонили на період проведення слідчих дій

Миколу Суслика відсторонили на період проведення слідчих дій

Фото: із відкритих джерел

Директора департаменту охорони здоров'я Житомирської ОДА Миколу Суслика, якого раніше затримали за вимагання “відкату”, відсторонили на час проведення слідства від посади на 2 місяці.

Про це повідомляє Суспільне із посилання на прес-секретаря голови Житомирської ОДА Юрія Мельника, передає RegioNews.

На основі отриманої ухвали Подільського районного суду міста Києва директора департаменту охорони здоров’я Житомирської ОДА Миколу Суслика відсторонено від посади на період проведення слідчих дій на строк 2 місяці – до 22 березня 2021 року”, – розповів Юрій Мельник.

За його словами, виконання обов’язків директора департаменту тимчасово покладено на заступника начальника відділу медицини катастроф та організації медичної допомоги населенню Юрія Павлюка.

Мельник зазначив, що відповідні розпорядження будуть оприлюднені на сайті Житомирської ОДА.

Нагадаємо, 21 січня начальника Департаменту охорони здоров’я Житомирської ОДА Миколу Суслика затримали під час отримання хабара. Він вимагав "відкат” за виділення коштів лікарні на кисень для хворих COVID-19.

26 січня затриманого на хабарі чиновника Житомирської ОДА відпустили під заставу.