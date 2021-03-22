У Черкаській області відсьогодні посилюється карантин - голова ОДА Скічко

В обласному центрі будуть розгорнуті додаткові ліжкомісця

В обласному центрі будуть розгорнуті додаткові ліжкомісця

Фото: Черкаська ОДА

Сьогодні, 22 березня, на території Черкаській області посилюються карантинні обмеження, щоб уникнути потрапляння в "червону" зону.

Про це у Facebook повідомив голова Черкаської ОДА Олександр Скічко, передає RegioNews.

Він розповів, що звернувся до голів райдержадміністрацій, ОТГ та керівників міст з проханням зробити все можливе для уникнення локдауну.

Доручив впровадити всі можливі превентивні заходи та діяти на випередження, поки ще є така змогу. Бо якщо опинимося в "червоній зоні”, як сьогодні Київ та Одеська область, – нам уже доведеться йти на інші умови”, - написав Скічко.

Він також оприлюднив перелік заборон та заходів, які будуть діяти з 22 березня на території Черкаської області:

У громадських закладах і транспорті буде посилено контроль за використанням засобів індивідуального захисту;

Просимо міста збільшити кількість громадського транспорту, який виходить на найбільш популярні маршрути, щоб його розвантажити;

Розширюємо кількість ліжкомісць – по області і по місту Черкаси;

Культмасові розважальні та інші заходи – під тимчасовою забороною;

Ресторани, кафе, бари, нічні заклади працюватимуть тільки до 23:00.

У цих питаннях усі ми – ОДА, місцеве самоврядування, громадськість, бізнес – в одному човні. Треба допомагати один одному. Оскільки найбільш складна ситуація по області зараз саме в Черкасах, особливу увагу приділимо можливості розгортання тут додаткових ліжкомісць”, - зазначив голова ОДА.

Олександр Скічко додав, що до 25 березня влада області буде стежити за дотриманням карантинних обмежень, і у випадках масових порушень буде йти на більш суворі міри.

Усе – на моєму щоденному контролі. Але пам’ятайте: швидкість поширення епідемії – у руках кожного з нас”, - підсумував Скічко.

Нагадаємо, раніше Олександр Скічко заявив, що Черкащина - перша область в Україні, яка вже отримала вакцину.