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У Черкаській області відсьогодні посилюється карантин - голова ОДА Скічко
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22 березня 2021, 15:15 206

У Черкаській області відсьогодні посилюється карантин - голова ОДА Скічко

22 березня 2021, 15:15 206
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В обласному центрі будуть розгорнуті додаткові ліжкомісця
В обласному центрі будуть розгорнуті додаткові ліжкомісця
Фото: Черкаська ОДА
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Сьогодні, 22 березня, на території Черкаській області посилюються карантинні обмеження, щоб уникнути потрапляння в "червону" зону.

Про це у Facebook повідомив голова Черкаської ОДА Олександр Скічко, передає RegioNews.

Він розповів, що звернувся до голів райдержадміністрацій, ОТГ та керівників міст з проханням зробити все можливе для уникнення локдауну.

Доручив впровадити всі можливі превентивні заходи та діяти на випередження, поки ще є така змогу. Бо якщо опинимося в "червоній зоні”, як сьогодні Київ та Одеська область, – нам уже доведеться йти на інші умови”, - написав Скічко.

Він також оприлюднив перелік заборон та заходів, які будуть діяти з 22 березня на території Черкаської області:

  • У громадських закладах і транспорті буде посилено контроль за використанням засобів індивідуального захисту;
  • Просимо міста збільшити кількість громадського транспорту, який виходить на найбільш популярні маршрути, щоб його розвантажити;
  • Розширюємо кількість ліжкомісць – по області і по місту Черкаси;
  • Культмасові розважальні та інші заходи – під тимчасовою забороною;
  • Ресторани, кафе, бари, нічні заклади працюватимуть тільки до 23:00.

У цих питаннях усі ми – ОДА, місцеве самоврядування, громадськість, бізнес – в одному човні. Треба допомагати один одному. Оскільки найбільш складна ситуація по області зараз саме в Черкасах, особливу увагу приділимо можливості розгортання тут додаткових ліжкомісць”, - зазначив голова ОДА.

Олександр Скічко додав, що до 25 березня влада області буде стежити за дотриманням карантинних обмежень, і у випадках масових порушень буде йти на більш суворі міри.

Усе – на моєму щоденному контролі. Але пам’ятайте: швидкість поширення епідемії – у руках кожного з нас”, - підсумував Скічко.

Нагадаємо, раніше Олександр Скічко заявив, що Черкащина - перша область в Україні, яка вже отримала вакцину.

карантин заява Черкаська область ОДА Олександр Скічко

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