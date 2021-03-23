В Житомире уволили чиновника ОГА, которого ранее задержали за взятку

Следствие считает, что он требовал "откат" за выделение средств больнице на кислород для COVID-больных

Следствие считает, что он требовал "откат" за выделение средств больнице на кислород для COVID-больных

Фото: из открытых источников

В Житомире уволили с должности директора департамента здравоохранения областной государственной администрации Николая Суслика, которого подозревают во взяточничестве.

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

По словам пресс-секретаря председателя Житомирской ОГА Юрия Мельника, чиновника официально уволили еще 5 марта.

19 марта Николай Суслик подал декларацию о доходах перед увольнением. До этого, 15 марта Подольская окружная прокуратура города Киева продлила до трех месяцев срок досудебного расследования в уголовном производстве.

Напомним, 21 января начальника Департамента здравоохранения Житомирской ОГА Николая Суслика задержали во время получения взятки. Он требовал "откат" за выделение средств больнице на кислород для больных COVID-19.

26 января задержанного на взятке чиновника Житомирской ОГА отпустили под залог. 29 января Николая Суслика отстранили от должности.