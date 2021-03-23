В Житомире уволили чиновника ОГА, которого ранее задержали за взятку
В Житомире уволили с должности директора департамента здравоохранения областной государственной администрации Николая Суслика, которого подозревают во взяточничестве.
Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.
По словам пресс-секретаря председателя Житомирской ОГА Юрия Мельника, чиновника официально уволили еще 5 марта.
19 марта Николай Суслик подал декларацию о доходах перед увольнением. До этого, 15 марта Подольская окружная прокуратура города Киева продлила до трех месяцев срок досудебного расследования в уголовном производстве.
Напомним, 21 января начальника Департамента здравоохранения Житомирской ОГА Николая Суслика задержали во время получения взятки. Он требовал "откат" за выделение средств больнице на кислород для больных COVID-19.
26 января задержанного на взятке чиновника Житомирской ОГА отпустили под залог. 29 января Николая Суслика отстранили от должности.