11:40  23 марта
Днепр усиливает карантин: что запрещено
11:59  23 марта
Работники театров выступили за увольнение главы Харьковской ОГА
08:11  23 марта
На Донбассе фиксируют грубые нарушения со стороны боевиков: за сутки режим "тишины" нарушен 5 раз
UA | RU
UA | RU
23 марта 2021, 14:42 5

В Житомире уволили чиновника ОГА, которого ранее задержали за взятку

23 марта 2021, 14:42 5
Читайте також українською мовою
Следствие считает, что он требовал "откат" за выделение средств больнице на кислород для COVID-больных
Следствие считает, что он требовал "откат" за выделение средств больнице на кислород для COVID-больных
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Житомире уволили с должности директора департамента здравоохранения областной государственной администрации Николая Суслика, которого подозревают во взяточничестве.

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

По словам пресс-секретаря председателя Житомирской ОГА Юрия Мельника, чиновника официально уволили еще 5 марта.

19 марта Николай Суслик подал декларацию о доходах перед увольнением. До этого, 15 марта Подольская окружная прокуратура города Киева продлила до трех месяцев срок досудебного расследования в уголовном производстве.

Напомним, 21 января начальника Департамента здравоохранения Житомирской ОГА Николая Суслика задержали во время получения взятки. Он требовал "откат" за выделение средств больнице на кислород для больных COVID-19.

26 января задержанного на взятке чиновника Житомирской ОГА отпустили под залог. 29 января Николая Суслика отстранили от должности.

взятка увольнение коррупция ОГА Житомирская область

В Черкасской области с сегодняшнего дня усиливается карантин - глава ОГА Скичко
22 марта 2021, 15:15
НАПК вызвало для объяснений 5 руководителей партий и нардепа от "Слуги народа"
22 марта 2021, 13:59
Председатель райсуда на Закарпатье получил 5 лет тюрьмы за взятку
22 марта 2021, 12:00
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Марафон "Вата Шоу" или борщ по-полтавски? В Полтаве наконец избрали секретаря горсовета и заместителей мэра Мамая
Стабильность по-херсонски: на смену избирательным сказкам пришли серые будни
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram