09:02  26 січня
Коронавірус в Україні: за добу виявили 2 779 нових випадків
12:49  26 січня
Арахамія пригрозив "слугам" виключенням, якщо не підтримають закон про референдум
17:54  26 січня
Бойовики на Донбасі сьогодні двічі гатили по позиціях ЗСУ
UA | RU
UA | RU
26 січня 2021, 17:50 185

Затриманого на хабарі чиновника Житомирської ОДА відпустили під заставу

26 січня 2021, 17:50 185
Читайте также на русском языке
Миколу Суслика затримали під час отримання хабара у розмірі 123 тисячі грн
Миколу Суслика затримали під час отримання хабара у розмірі 123 тисячі грн
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Директор департаменту охорони здоров'я Житомирської ОДА Микола Суслик, який вимагав “відкат” за виділення коштів лікарні на кисень для хворих COVID-19, заплатив заставу у розмірі 125 тисяч гривень і вийшов із слідчого ізолятора.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на речницю прокуратури міста Києва Надію Максимець, передає RegioNews.

Прокуратура звернулася до суду з двома клопотаннями, перше стосувалося обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із заставою. Суд це клопотання задовольнив і обрав відповідний запобіжний захід із альтернативою внесення застави у сумі 125 тисяч гривень. На сьогодні, як нам стало відомо, вказана застава внесена. ", - розповіла Максимець.

Крім того, до суду було внесено клопотання про відсторонення його від посади. Це клопотання судом також було задоволено

За словами речниці прокуратури, заставу за чиновника внесли 22 січня, із слідчого ізолятора Микола Суслик вийшов 25 січня. Контроль за дотриманням обмежень, покладених на нього, здійснює поліція.

Нагадаємо, 21 січня начальника Департаменту охорони здоров’я Житомирської ОДА Миколу Суслика затримали під час отримання хабара.

Житомирська область ОДА корупція Чиновник залог прокуратура хабар
Кандидата в депутати Київради будуть судити за підкуп виборців — прокуратура
26 січня 2021, 17:21
Чиновник "Чорноморського морського пароплавства" завдав державі збитків на 17 млн
26 січня 2021, 15:19
НАБУ завершило розслідування справи про корупцію ексголови Чернівецької облради
26 січня 2021, 12:25
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Вперед до минулого із "За майбутнє". Полтава без бюджету, але з масовими звільненнями міських посадовців
"Потьомкінські села" Чернишова: як відбувається імітація "Великого будівництва"
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Олександр Костенко
Борис Філатов
Всі блоги »