Затриманого на хабарі чиновника Житомирської ОДА відпустили під заставу

Миколу Суслика затримали під час отримання хабара у розмірі 123 тисячі грн

Миколу Суслика затримали під час отримання хабара у розмірі 123 тисячі грн

Фото: Facebook

Директор департаменту охорони здоров'я Житомирської ОДА Микола Суслик, який вимагав “відкат” за виділення коштів лікарні на кисень для хворих COVID-19, заплатив заставу у розмірі 125 тисяч гривень і вийшов із слідчого ізолятора.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на речницю прокуратури міста Києва Надію Максимець, передає RegioNews.

Прокуратура звернулася до суду з двома клопотаннями, перше стосувалося обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із заставою. Суд це клопотання задовольнив і обрав відповідний запобіжний захід із альтернативою внесення застави у сумі 125 тисяч гривень. На сьогодні, як нам стало відомо, вказана застава внесена. ", - розповіла Максимець.

Крім того, до суду було внесено клопотання про відсторонення його від посади. Це клопотання судом також було задоволено

За словами речниці прокуратури, заставу за чиновника внесли 22 січня, із слідчого ізолятора Микола Суслик вийшов 25 січня. Контроль за дотриманням обмежень, покладених на нього, здійснює поліція.

Нагадаємо, 21 січня начальника Департаменту охорони здоров’я Житомирської ОДА Миколу Суслика затримали під час отримання хабара.