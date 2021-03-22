НАЗК викликало для пояснень 5 керівників партій і нардепа від ”Слуги народу”

Від них хочуть почути пояснення з приводу порушення чинного законодавства

Від них хочуть почути пояснення з приводу порушення чинного законодавства

Фото: із відкритих джерел

Національне агентство з питань запобігання корупції у період із 22 по 26 березня запрошує 11 осіб для надання пояснень стосовно можливих порушень законів “Про запобігання корупції” та “Про політичні партії”.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК, передає RegioNews. Відомство хоче почути пояснення стосовно можливих порушень Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів від нардепа від правлячої партії Максима Березіна. Також у цій же справі НАЗК викликає колишнього голову Миколаївського відділення Антимонопольного комітету Віталія Харченка, ексчиновника Криворізького гірничопромислового управління Держпраці Валентина Озеряна та колишнього заступника начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Нацполіції Черкаської області Олександр Жилу. Крім того, через несвоєчасну подачу декларації НАЗК запрошує для пояснень колишнього начальника відділу Держфінмоніторингу Михайла Савостяника і заступницю директора департаменту Державної аудиторської служби Олену Стеценко Щоб з’ясувати обставини можливих порушень порядку подання фінансової звітності, для надання пояснень запрошуються представники політичних партій: Микола Поровський ("Республіканська Християнська партія”);

Сергій Гаркуша ("Рух нових сил Михайла Саакашвілі”);

Олег Авер’янов ("Радикальна партія Олега Ляшка”);

Микола Габер ("Патріотична партія України”);

Степан Брацюнь ("Конгрес українських націоналістів”). Нагадаємо, НАЗК заявляло, що керівництво всіх фракцій Ради хоче позбавити агентство права виявляти фіктивні витрати партій.

.