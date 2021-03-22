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22 березня 2021, 12:00 218

Голова райсуду на Закарпатті отримав 5 років в'язниці за хабар

22 березня 2021, 12:00 218
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Фото: slovoidilo
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Сьогодні, 22 березня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав винним в одержанні хабара суддю Міжгірського районного суду Закарпатської області Антона Гайдура.

Про це стало відомо із трансляції засідання суду, передає RegioNews.

Антона Гайдура визнати винним у пред'явленому обвинуваченні за 3 статті 368 Кримінального кодексу України", - йдеться у рішенні.

Суддя отримав 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та з позбавленням права обіймати посаду судді протягом 3 років.

Нагадаємо, 5 лютого Антона Гайдура викрили на "гарячому" під час одержання 15 тисяч гривень хабара. За даними слідства, він "висловив прохання надати" неправомірну вигоду за задоволення цивільного позову, та одержав ці кошти від фізичної особи.

18 лютого суд визначив Гайдуру 168 160 грн застави як запобіжний захід, 25 лютого він вніс заставу. На суддю одягнули браслет стеження, також у нього вилучили закордонний паспорт. Того ж дня голову райсуду відсторонили через підозру в корупції.

суд ВАКС Закарпаття судді хабар в'язниця

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