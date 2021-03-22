Голова райсуду на Закарпатті отримав 5 років в'язниці за хабар

Ще одного суддю засудили за корупцію рішенням ВАКС

Ще одного суддю засудили за корупцію рішенням ВАКС

Фото: slovoidilo

Про це стало відомо із трансляції засідання суду, передає RegioNews.

Антона Гайдура визнати винним у пред'явленому обвинуваченні за 3 статті 368 Кримінального кодексу України", - йдеться у рішенні.

Суддя отримав 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та з позбавленням права обіймати посаду судді протягом 3 років.

Нагадаємо, 5 лютого Антона Гайдура викрили на "гарячому" під час одержання 15 тисяч гривень хабара. За даними слідства, він "висловив прохання надати" неправомірну вигоду за задоволення цивільного позову, та одержав ці кошти від фізичної особи.

18 лютого суд визначив Гайдуру 168 160 грн застави як запобіжний захід, 25 лютого він вніс заставу. На суддю одягнули браслет стеження, також у нього вилучили закордонний паспорт. Того ж дня голову райсуду відсторонили через підозру в корупції.