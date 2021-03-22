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22 березня 2021, 16:55 977

Прихильники Стерненка анонсували нову акцію під Офісом президента

22 березня 2021, 16:55 977
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20 березня активісти обмалювали стіни будівлі, пошкодили табличку і двері
20 березня активісти обмалювали стіни будівлі, пошкодили табличку і двері
Фото: із відкритих джерел
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Прихильники активіста Сергія Стерненка заявили про намір провести ще одну акцію протесту біля будівлі Офісу президента Володимира Зеленського.

Про це сам Стерненко повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Наша наступна зустріч – в день апеляції. Київ, Банкова, Офіс Президента. Дата буде відома незабаром. Готуймося", - написав він.

Мова йде про розгляд апеляції на вирок Сергію Стерненку про 7 років тюремного ув'язнення із конфіскацією половини майна.

Він подякував своїм прихильникам за акцію 20 березня, коли активісти обмалювали фасад офісу глави держави на Банковій.

Водночас адвокати Стерненка повідомили, що планують подати апеляцію на вирок 23 березня.

У апеляційній скарзі будемо просити: 1. Скасувати запобіжний захід; 2. Стерненка Сергія Вячеславовича – звільнити з-під варти у залі суду", - заявив адвокат Масі Найєм.

Захисники Стерненка будуть просити повторно дослідити докази, які були надані стороною обвинувачення. Також адвокати мають намір просити скасувати вирок судді Приморського районного суду Одеси Віктора Попревича від 23 лютого.

Нагадаємо, 20 березня прихильники Стерненка облили Офіс президента фарбою і закидали фаєрами.

Офіс президента оцінив збитки від акції протесту прихильників Стерненка. Називають суму в 2 мільйони гривень.

Також "Слуги народу" ініціюють позачергове засідання Ради через акцію "за Стерненка". Мають намір дати оцінку подіям 20 березня біля Офісу президента.

Згодом журналісти підрахували, скільки реально коштує усунути пошкодження на будівлі ОП, відмити граніт і реставрувати двері обійдеться щонайбільше в 50 тис. грн.

Київ Офіс президента протест митинг Сергій Стерненко акція

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