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22 березня 2021, 15:53 156

Столичні ЦНАПи обмежили прийом громадян

22 березня 2021, 15:53 156
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Під час особистого візиту можна буде отримати обмежений перелік послуг
Під час особистого візиту можна буде отримати обмежений перелік послуг
Фото з відкритих джерел
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Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) у Києві із 20 березня надають лише "надзвичайно важливі послуги". Під час особистого візиту можна буде отримати обмежений перелік послуг.

Про це повідомила директорка Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг Наталія Шамрай, передає RegioNews з посиланням на прес-службу КМДА.

"Із 20 березня у приміщеннях ЦНАПів м. Києва надають лише термінові послуги", - зазначила Шамрай.

Вона пояснила, що таке рішення ухвалили для попередження стрімкого розповсюдження коронавірусної хвороби. Попри тимчасове обмеження доступу до Центрів надання адміністративних послуг, під час особистого візиту до ЦНАП все ж можна буде отримати певні адміністративні послуги.

Нагадаємо, роботу міністерств переведуть на дистанційку через локдаун.

коронавірус Україна Київ карантин послуги

 
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