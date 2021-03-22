Сторонники Стерненко анонсировали новую акцию под Офисом президента

20 марта активисты обрисовали стены здания, повредили табличку и двери

20 марта активисты обрисовали стены здания, повредили табличку и двери

Фото: из открытых источников

Сторонники активиста Сергея Стерненко заявили о намерении провести еще одну акцию протеста возле здания Офиса президента Владимира Зеленского.

Об этом сам Стерненко сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Наша следующая встреча - в день апелляции. Киев, Банковая Офис Президента. Дата будет известна в ближайшее время. Готовимся", - написал он.

Речь идет о рассмотрении апелляции на приговор Сергею Стерненку о 7 годах тюремного заключения с конфискацией половины имущества.

Он поблагодарил своих сторонников за акцию 20 марта, когда активисты обрисовали фасад офиса главы государства на Банковой.

В то же время, адвокаты Стерненка сообщили, что планируют подать апелляцию на приговор 23 марта.

В апелляционной жалобе будем просить: 1. Отменить меру пресечения; 2. Стерненко Сергея Вячеславовича - освободить из-под стражи в зале суда", - заявил адвокат Маси Найем.

Защитники Стерненка будут просить повторно исследовать доказательства, предоставленные стороной обвинения. Также адвокаты намерены просить отменить приговор судьи Приморского районного суда Одессы Виктора Попревича от 23 февраля.

Напомним, 20 марта сторонники Стерненко облили Офис президента краской и закидали фаерами.

Офис президента оценил ущерб от акции протеста сторонников Стерненка. Называют сумму в 2 миллиона гривен.

"Слуги народа" инициируют внеочередное заседание Рады из-за акцию "за Стерненка". Намерены дать оценку событиям 20 марта возле Офиса президента.

Позже журналисты подсчитали, сколько реально стоит устранить повреждения на здании ОП, отмыть гранит и реставрировать двери обойдется максимум в 50 тыс. грн.