У Києві сталася пожежа в Олександрівській лікарні, де лікують пацієнтів з COVID-19

Ніхто не постраждав

Ніхто не постраждав

Фото ДСНС

Удень у понеділок, 22 березня, пожежники ліквідували вогонь на території Олександрівської лікарні, в результаті події ніхто не постраждав.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС у Києві.

22 березня о 12:50 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в м.Києві надійшло повідомлення про пожежу на території Олександрівської лікарні, по вул. Шовковична, що в Печерському районі столиці, — йдеться в повідомленні.

На місці події рятувальники встановили, що в 2-поверховому недіючому корпусі сталося загоряння сміття в підвальному приміщенні. Рятувальники відразу ж приступили до гасіння пожежі.

О 13:37 пожежу на площі 20 кв.м було локалізовано, а о 13:55 — ліквідовано. Причини загоряння встановлюються. В результаті ніхто не постраждав.

Вогнеборці ліквідували пожежу на території лікарні 22 березня о 12:50 до оперативно-координаційного центру Головного... Posted by Головне управління ДСНС України у м.Києві on Monday, March 22, 2021

Як повідомлялося, сьогодні у Тернополі вночі під час пожежі постраждали рятувальники. Горіла сауна.

15 березня у Києві горіла лікарня, де перебувають COVID-хворі. Жертв і постраждалих в результаті пожежі немає.