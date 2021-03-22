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22 березня 2021, 16:43 13

У Києві сталася пожежа в Олександрівській лікарні, де лікують пацієнтів з COVID-19

22 березня 2021, 16:43 13
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Ніхто не постраждав
Ніхто не постраждав
Фото ДСНС
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Удень у понеділок, 22 березня, пожежники ліквідували вогонь на території Олександрівської лікарні, в результаті події ніхто не постраждав.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС у Києві.

22 березня о 12:50 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в м.Києві надійшло повідомлення про пожежу на території Олександрівської лікарні, по вул. Шовковична, що в Печерському районі столиці, — йдеться в повідомленні.

На місці події рятувальники встановили, що в 2-поверховому недіючому корпусі сталося загоряння сміття в підвальному приміщенні. Рятувальники відразу ж приступили до гасіння пожежі.

О 13:37 пожежу на площі 20 кв.м було локалізовано, а о 13:55 — ліквідовано. Причини загоряння встановлюються. В результаті ніхто не постраждав.

Вогнеборці ліквідували пожежу на території лікарні 22 березня о 12:50 до оперативно-координаційного центру Головного...

Posted by Головне управління ДСНС України у м.Києві on Monday, March 22, 2021

Як повідомлялося, сьогодні у Тернополі вночі під час пожежі постраждали рятувальники. Горіла сауна.

15 березня у Києві горіла лікарня, де перебувають COVID-хворі. Жертв і постраждалих в результаті пожежі немає.

пожежа лікарня Київ ДСНС рятувальники

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