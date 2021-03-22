У Зеленського назвали області із найгіршою динамікою поширення COVID-19

Там спостерігається більш стрімке поширення хвороби порівняно із іншими регіонами

Там спостерігається більш стрімке поширення хвороби порівняно із іншими регіонами

Фото: Офіс президента

У Києві, а також в Івано-Франківській та Вінницькій областях спостерігається найгірша динаміка зростання кількості хворих на COVID-19.

Про це йшлося на селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусу під головуванням президента Володимира Зеленського, передає RegioNews.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, сьогодні в Україні нараховується понад 263 тисячі активних хворих.

Із 63 тисяч ліжок із підведеним киснем заповнені 39 тисяч. Ліжок інтенсивної терапії зайнято 2 тисячі 652 із 4 тисяч 909”, – зазначив глава уряду.

Шмигаль додав, що 20 березня було проведено засідання Державної комісії з питань ТЕБ і НС, за підсумками якого до "червоної "зони потрапили Київ та Одеська область.

Нагадаємо, в ОП планують створити спецфонд для виплати компенсацій за можливі наслідки щеплення від COVID-19.