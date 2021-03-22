У Зеленського назвали області із найгіршою динамікою поширення COVID-19
У Києві, а також в Івано-Франківській та Вінницькій областях спостерігається найгірша динаміка зростання кількості хворих на COVID-19.
Про це йшлося на селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусу під головуванням президента Володимира Зеленського, передає RegioNews.
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, сьогодні в Україні нараховується понад 263 тисячі активних хворих.
Із 63 тисяч ліжок із підведеним киснем заповнені 39 тисяч. Ліжок інтенсивної терапії зайнято 2 тисячі 652 із 4 тисяч 909”, – зазначив глава уряду.
Шмигаль додав, що 20 березня було проведено засідання Державної комісії з питань ТЕБ і НС, за підсумками якого до "червоної "зони потрапили Київ та Одеська область.
Нагадаємо, в ОП планують створити спецфонд для виплати компенсацій за можливі наслідки щеплення від COVID-19.