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22 березня 2021, 16:18 196

У Зеленського назвали області із найгіршою динамікою поширення COVID-19

22 березня 2021, 16:18 196
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Там спостерігається більш стрімке поширення хвороби порівняно із іншими регіонами
Там спостерігається більш стрімке поширення хвороби порівняно із іншими регіонами
Фото: Офіс президента
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У Києві, а також в Івано-Франківській та Вінницькій областях спостерігається найгірша динаміка зростання кількості хворих на COVID-19.

Про це йшлося на селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусу під головуванням президента Володимира Зеленського, передає RegioNews.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, сьогодні в Україні нараховується понад 263 тисячі активних хворих.

Із 63 тисяч ліжок із підведеним киснем заповнені 39 тисяч. Ліжок інтенсивної терапії зайнято 2 тисячі 652 із 4 тисяч 909”, – зазначив глава уряду.

Шмигаль додав, що 20 березня було проведено засідання Державної комісії з питань ТЕБ і НС, за підсумками якого до "червоної "зони потрапили Київ та Одеська область.

Нагадаємо, в ОП планують створити спецфонд для виплати компенсацій за можливі наслідки щеплення від COVID-19.

коронавірус Київ карантин Офіс президента Вінницька область Нарада Івано-Франківська область

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