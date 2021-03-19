Рада пішла на карантин через локдаун у Києві
Нардепи працюватимуть у комітетах
Нардепи працюватимуть у комітетах
Через локдаун у Києві Верховна Рада скасувала чергові пленарні засідання. Народні депутати підтримали відповідний проект постанови.
"За" проголосували 298 парламентаріїв, пише RegioNews.
"Тиждень з 29 березня по 2 квітня - робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах)", - йдеться в тексті документа.
Зазначимо, цей тиждень повинен був бути пленарним.
Вчора заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук зазначила, що під час 3-тижневої перерви "позачергові пленарні засідання ВР можуть і будуть проводитися".
Нагадаємо, у Києві з 20 березня вводять локдаун.
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