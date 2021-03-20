В Одесі люди прийшли під СІЗО привітати з днем народження Стерненка

Акція зібрала до трьох десятків людей

Акція зібрала до трьох десятків людей

Фото з відкритих джерел

В Одесі активісти привітали Сергія Стерненка із днем народження – під СІЗО зібрались близько двох десятків людей. Серед них були члени громадської організації «Солідарна Молодь», друзі засудженого відеоблогера та інші одеські активісти.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Радіо Свобода.

Як наголосила співорганізаторка заходу, голова одеського осередку "Солідарної Молоді" Марина Бойко, засудження Стерненка – це "проросійський реванш і показова розправа над патріотичним активістом".

"Ми прийшли, щоб привітати Сергія із днем народження – йому сьогодні 26 років. Він зараз знаходиться в СІЗО за сфабрикованими обвинуваченнями і про це знає вся країна і не бачить лише президент", – заявила Бойко.

Акція зібрала до трьох десятків людей. За словами організаторів заходу, більшість одеситів, які хотіли підтримати Сергія Стерненка, поїхали на акцію до Києва. Акція завершилась підпаленням кількох "фаєрів" і виконанням українського гімну.

За інформацією ЗМІ, прихильники Стерненко сьогодні проведуть акцію на його підтримку в Києві, біля Офісу президента. Її початок заплановано на 19:00.

Нагадаємо, 23 лютого в Одесі суд відправив активіста Стерненка у в'язницю на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.