10:46  20 березня
В Україні знову понад 15 тисяч нових COVID-хворих: у яких областях найбільше
11:47  20 березня
У Києві мережа гіпермаркетів порушує карантин: ЗМІ показали фото
10:15  20 березня
Доба в ООС: проросійські бойовики вбили українського воїна
UA | RU
UA | RU
20 березня 2021, 16:40 257

В Одесі люди прийшли під СІЗО привітати з днем народження Стерненка

20 березня 2021, 16:40 257
Читайте также на русском языке
Акція зібрала до трьох десятків людей
Акція зібрала до трьох десятків людей
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Одесі активісти привітали Сергія Стерненка із днем народження – під СІЗО зібрались близько двох десятків людей. Серед них були члени громадської організації «Солідарна Молодь», друзі засудженого відеоблогера та інші одеські активісти.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Радіо Свобода.

Як наголосила співорганізаторка заходу, голова одеського осередку "Солідарної Молоді" Марина Бойко, засудження Стерненка – це "проросійський реванш і показова розправа над патріотичним активістом".

"Ми прийшли, щоб привітати Сергія із днем народження – йому сьогодні 26 років. Він зараз знаходиться в СІЗО за сфабрикованими обвинуваченнями і про це знає вся країна і не бачить лише президент", – заявила Бойко.

Акція зібрала до трьох десятків людей. За словами організаторів заходу, більшість одеситів, які хотіли підтримати Сергія Стерненка, поїхали на акцію до Києва. Акція завершилась підпаленням кількох "фаєрів" і виконанням українського гімну.

За інформацією ЗМІ, прихильники Стерненко сьогодні проведуть акцію на його підтримку в Києві, біля Офісу президента. Її початок заплановано на 19:00.

Нагадаємо, 23 лютого в Одесі суд відправив активіста Стерненка у в'язницю на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.

Україна Одеса СІЗО арешт Сергій Стерненко

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
АТБ-Житомирщина: для чого олігарх Буткевич підім’яв під себе весь регіон
Довибори на Донбасі: Ахметов перемагає з надмірним успіхом
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Юрій Чевордов
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram