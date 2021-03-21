Засуджують акти вандалізму та вимагають вибачень: "слуги" відреагували на погром Банкової

Нардепи також закликали колег у владі прискорити роботу з очищення судової системи

Нардепи також закликали колег у владі прискорити роботу з очищення судової системи

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14 нардепів з фракції "Слуга народу" оприлюднили спільне звернення, в якому засудили дії протестувальників, що ввечері 20 березня громили Банкову.

Про це повідомив нардеп Микита Потураєв у Facebook, передає RegioNews.

У зверненні йдеться, що представники фракції СН "обурені екстремістським характером, якого набула протестна акція біля будівлі Офісу президента", та засуджують акти вандалізму, здійснені окремими мітингувальниками.

Ми вважаємо, що політичні партії, які протягом довгого часу системно роздмухували радикалізацію протестних настроїв у суспільстві, мають взяти на себе свою частку відповідальності за ганебні для України та українців події на вулиці Банковій 20 березня 2021 року, і негайно закликати своїх прихільників повернутися до конституційних форм політичної боротьби, - йдеться у заяві.

Також наголошується, що запорукою звільнення несправедливо звинувачених або засуджених людей стане перезавантаження судової системи та продовження реформ правоохоронних органів. Парламентарі вважають, що "саме на цьому мають бути сконцентровані зусилля" громадянського суспільства та активістів.

Верховенства права та чесного і справедливого правосуддя в Україні слід добиватись вагомими та обґрунтованими вимогами, а не радикалістськими діями та популістськими лозунгами.

Ми закликаємо наших колег у владі взяти до уваги необхідність прискорення роботи з очищення судової системи", — додають заявники.

До звернення долучились народні депутати Микита Потураєв, Тетяна Циба, Єгор Чернєв, Єлизавета Богуцька, Вікторія Подгорна, Євген Петруняк, Олексій Жмеренецький, Марина Бардіна, Ігор Василів, Марʼян Заблоцький, Дмитро Гурін, Марʼяна Безугла, Олена Шуляк, Дмитро Костюк.

Ми, народні депутати України, представники фракції ПП "Слуга народу", обурені екстремистським характером, якого набула... Posted by Nikita Poturaev on Sunday, March 21, 2021

Як повідомлялося, учора прихильники Стерненка облили Офіс президента фарбою і закидали фаєрами. Також вони з газового пальника підпалили табличку будівлі.

Згодом щодо протестів прихильників Стерненка стало відомо, що затриманому пред’явлено звинувачення у хуліганстві. У Авакова стверджують, що "за спинами провокаторів стоять політикани".

Сьогодні Офіс президента оцінив збитки від акції протесту прихильників Стерненка. Називають суму в 2 мільйони гривень.