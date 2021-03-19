Стерненко залишається в СІЗО
Суд над Стерненком у справі про вбивство перенесли на 2 квітня.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням наTelegram-канал PavlovskyNews.
Сьогодні в суді Стерненко звинуватив прокурорів, що докази проти нього базуються на матеріалах "проросійських ресурсів". Суд у справі про вбивство перенесли на 2 квітня.
За словами націоналіста, на слідство у справі про вбивство чинився тиск, щоб його відправили за ґрати.
Як повідомляють із залу суду, незабаром суддя переніс засідання на 2 квітня. До цього дня судом повинна бути вивчена додаткова доказова база обвинувачення.
Крім того, суддя відмовив Стерненкові у звільненні, адже його арештував інший суддя по іншій справі.
Як повідомлялося, після попереднього судового засідання 5 березня Стерненка знову відвезли в СІЗО. Клопотання про звільнення Сергія Стерненка з-під варти залишене без розгляду.
Нагадаємо, 23 лютого в Одесі суд відправив активіста Стерненка у в'язницю на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.