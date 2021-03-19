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19 березня 2021, 14:36 98

Стерненко залишається в СІЗО

19 березня 2021, 14:36 98
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Націоналіста заарештував інший суддя по іншій справі
Націоналіста заарештував інший суддя по іншій справі
Фото з відкритих джерел
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Суд над Стерненком у справі про вбивство перенесли на 2 квітня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням наTelegram-канал PavlovskyNews.

Сьогодні в суді Стерненко звинуватив прокурорів, що докази проти нього базуються на матеріалах "проросійських ресурсів". Суд у справі про вбивство перенесли на 2 квітня.

За словами націоналіста, на слідство у справі про вбивство чинився тиск, щоб його відправили за ґрати.

Як повідомляють із залу суду, незабаром суддя переніс засідання на 2 квітня. До цього дня судом повинна бути вивчена додаткова доказова база обвинувачення.

Крім того, суддя відмовив Стерненкові у звільненні, адже його арештував інший суддя по іншій справі.

Як повідомлялося, після попереднього судового засідання 5 березня Стерненка знову відвезли в СІЗО. Клопотання про звільнення Сергія Стерненка з-під варти залишене без розгляду.

Нагадаємо, 23 лютого в Одесі суд відправив активіста Стерненка у в'язницю на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.

Сергій Стерненко суд СІЗО суддя арешт

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