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21 березня 2021, 10:51 10

Протести прихильників Стерненка: затриманому пред’явлено звинувачення у хуліганстві

21 березня 2021, 10:51 10
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Фото: Facebook Руху опору капітуляції
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Між правоохоронцями та прихильниками Сергія Стерненка сталися сутички біля Печерського відділку поліції в Києві – у цьому відділку утримували затриманого на акції під Офісом президента ветерана Влада Сорда.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Громадське.

Після акції під Офісом президента затримали одного з учасників – Влада Сорса (Стафійчука). Біля відділку, де його утримують, силовики побилися з протестувальниками.

Під відділком виникли сутички, після чого до поліції прийшло підкріплення, правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Повідомляється, що ті, хто прийшов підтримати Сорда, хотіли завадити поліції вивезти його до ІТТ під Києвом. Однак, близько першої години ночі поліція вивезла його з відділку й повезла до ІТТ.

Як уточнив адвокат затриманого Дмитро Мазурок, йому інкримінують ч. 4 статті 296 (хуліганство), санкція передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко підтвердив, що "громадянин, який бив шибки на дверях Офісу Президента вже вчора був затриманий співробітниками поліції. Йому пред’явлено звинувачення у хуліганстві".

Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження.

Геращенко виклав у Facebook відео розбиття скла в дверях будівлі ОП і фото затриманого.

Заступник міністра вважає, що правоохоронці затримали провокатора, "а не звичайного вандала-хулігана". Він не погоджується з вимогою мітингувальників випустити затриманого.

Для чого випустити ? Щоб звести з ним рахунки, як з особою, яка своїми провокативними діями спотворила "мирний" характер протесту? Чи для того щоб він уникнув відповідальності за свої умисні хуліганські дії? Особисто я вважаю, що правильна відповідь - друга. Провокатори, за спинами яких стоять політикани, не хочуть нести відповідальність за свої вчинки, - підсумував Геращенко.

Довідка.

Влад Сорд – письменник, ветеран на позивний "Змій" воював на сході України близько 5 років. Служив у "Правому секторі" та ОУН, демобілізувався з 93 ОМБр.

Раніше в поліції повідомляли, що під час мітингу затримали уродженця Вінничини, 1995 року народження. У поліції його назвали "одним із найбільш агресивних учасників" акції.

Громадянин який бив шибки на дверях Офісу Президента вже вчора був затриманий співробітниками поліції. Йому...

Posted by Антон Геращенко on Saturday, March 20, 2021

Нагадаємо, учора прихильники Стерненка облили Офіс президента фарбою і закидали фаєрами. Також вони з газового пальника підпалили табличку будівлі.

Офіс президента поліція затримання Антон Геращенко Сергій Стерненко акції протесту

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