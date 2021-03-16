"Поки рано говорити": Гетманцев про другий термін Зеленського

Водночас нардеп переконаний, що наразі в Україні найкращий президент

Водночас нардеп переконаний, що наразі в Україні найкращий президент

Фото з відкритих джерел

Таку думку висловив нардеп від фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев в ефірі каналу "Україна 24", передає RegioNews.

Я особисто переконаний, що президент Зеленський — це найкращий президент поки що. Ми можемо точно сказати, що те, що наш президент робить зараз, і ті зміни, які відбуваються в країні вже зараз, говорить про те, що це безпрецедентні зміни, яких люди чекали. Хоча, можливо, вони відбуваються не тими темпами, якими б нам хотілося, — сказав він.

При цьому, на думку депутата, про другий термін мова поки не йде.

Про другий термін дійсно говорити поки що рано. Я б про нього не говорив точно зараз, але якщо буде необхідно реалізувати ті ідеї, ті задуми, які є у президента, то, звичайно, це теж правильне рішення, — сказав він.

Як повідомлялося, Зеленський продовжує лідирувати у президентському рейтингу. Соціологи заявляють, що рівень його підтримки дещо зріс.

Раніше Мендель розповіла, при якій умові Зеленський піде на другий термін. Для цього президенту потрібно виконати хоча б половину своєї програми.