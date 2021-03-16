15:48  16 березня
Кличко закликав Кабмін посилити карантинні обмеження у Києві
18:21  16 березня
У Сумській області вертоліт РФ вторгся у повітряний простір України
18:47  16 березня
Загострення в зоні ООС: бойовики 7 разів стріляли із забороненої зброї
UA | RU
UA | RU
16 березня 2021, 21:08 5

"Поки рано говорити": Гетманцев про другий термін Зеленського

16 березня 2021, 21:08 5
Читайте также на русском языке
Водночас нардеп переконаний, що наразі в Україні найкращий президент
Водночас нардеп переконаний, що наразі в Україні найкращий президент
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На думку "слуги народу", президент Володимир Зеленський ініціював безпрецедентні зміни в країні.

Таку думку висловив нардеп від фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев в ефірі каналу "Україна 24", передає RegioNews.

Я особисто переконаний, що президент Зеленський — це найкращий президент поки що. Ми можемо точно сказати, що те, що наш президент робить зараз, і ті зміни, які відбуваються в країні вже зараз, говорить про те, що це безпрецедентні зміни, яких люди чекали. Хоча, можливо, вони відбуваються не тими темпами, якими б нам хотілося, — сказав він.

При цьому, на думку депутата, про другий термін мова поки не йде.

Про другий термін дійсно говорити поки що рано. Я б про нього не говорив точно зараз, але якщо буде необхідно реалізувати ті ідеї, ті задуми, які є у президента, то, звичайно, це теж правильне рішення, — сказав він.

Як повідомлялося, Зеленський продовжує лідирувати у президентському рейтингу. Соціологи заявляють, що рівень його підтримки дещо зріс.

Раніше Мендель розповіла, при якій умові Зеленський піде на другий термін. Для цього президенту потрібно виконати хоча б половину своєї програми.

Володимир Зеленський президент Данило Гетьманцев реформа Слуга народа

Зеленський нагородив посмертно 64 добровольців війни на Донбасі
14 березня 2021, 15:19
"Слуги народу" змінили структуру: тепер у партії буде Політрада та Національна рада громад
13 березня 2021, 14:35
Зеленський заявив про очищення "Слуги народу" від випадкових людей
13 березня 2021, 11:44
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Туризм і сексизм. Чим запам’ятався голова Миколаївської ОДА Кім за перші сто днів роботи
Лінія розколу: як помститься Дубінський за своє виключення з партії Зеленського
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Віталій Бала
Михайло Басараб
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua