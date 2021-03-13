"Слуги народу" змінили структуру: тепер у партії буде Політрада та Національна рада громад

Рішення ухвалили переважною більшістю голосів делегатів

Рішення ухвалили переважною більшістю голосів делегатів

Фото: sluga-narodu.com

На з'їзді партії "Слуга народу" у суботу, 13 березня, було прийняте рішення змінити статут політичної сили та утворити два великі керівні органи.

Як передає RegioNews, про це повідомив голова політсили Олександр Корнієнко.

За його словами, зміни передбачають, що в політичній силі тепер буде два великі керівні органи: "Політична рада в кілька десятків осіб та Національна рада громад".

Ми вводимо органи, які матимуть не дорадчий голос, а вирішальний вплив на рішення партії, оскільки вони є керівними органами в партії між з'їздами. Це політична рада, куди увійдуть обрані з'їздом представники, і новий орган - Національна рада громад, куди увійдуть лідери обласних організацій партії, а також Київської міської та Криворізької міської, які у нас прирівнюються до обласних", - повідомив Корнієнко.

Аналогічна структура буде введена і на обласному рівні партії. Зокрема, на місцевому рівні буде підніматися питання про відкликання депутатів фракцій СН у місцевих радах.

Згідно з рішенням з'їзду, Політрада партії "Слуга народу" налічуватиме 73 члени. Після голосування за статут, делегати з'їзду припинили повноваження Вищої ради партії.

До складу Політради партії увійшли, зокрема:

нардепи: Давид Арахамія, Юрій Арістов, Євгенія Кравчук, Андрій Клочко, Вадим Галайчук, Максим Ткаченко, Андрій Герус, Михайло Радуцький, Микита Потураєв, Микола Тищенко (взяв самовідвід), перший віцеспікер Руслан Стефанчук;

члени Кабміну: міністр культури і інформполітики Олександр Ткаченко, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр юстиції Денис Малюська.

Всього на з'їзді партії було обрано 64 людини, інших 9 членів дооберуть пізніше. Фінальний склад Політради буде до 16 квітня.

Окрім того, повідомляється, що буде змінено процедуру набуття членства у партії "Слуга народу".

Раніше повідомлялось, що на думку президента України Володимира Зеленського, партія "Слуга народу" поступово очищає свою команду від "засланих козачків" і випадкових людей.

Також у партії заявляли, що на з'їзді 13 березня запровадять нову організаційну структуру партії. З'їзд має намір розглянути партійну доктрину.