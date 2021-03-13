10:26  13 березня
Антирекорд в цьому році: за добу в Україні виявили понад 13 тисяч хворих COVID-19
12:42  13 березня
Курорт "Буковель" відкриють лише в кінці березня
10:02  13 березня
Доба в ООС: 14 порушень, загинув український військовослужбовець
UA | RU
UA | RU
13 березня 2021, 14:35 10

"Слуги народу" змінили структуру: тепер у партії буде Політрада та Національна рада громад

13 березня 2021, 14:35 10
Читайте также на русском языке
Рішення ухвалили переважною більшістю голосів делегатів 
Рішення ухвалили переважною більшістю голосів делегатів 
Фото: sluga-narodu.com
Читайте также
на русском языке

На з'їзді партії "Слуга народу" у суботу, 13 березня, було прийняте рішення змінити статут політичної сили та утворити два великі керівні органи. 

Як передає RegioNews, про це повідомив голова політсили Олександр Корнієнко.

За його словами, зміни передбачають, що в політичній силі тепер буде два великі керівні органи: "Політична рада в кілька десятків осіб та Національна рада громад".

Ми вводимо органи, які матимуть не дорадчий голос, а вирішальний вплив на рішення партії, оскільки вони є керівними органами в партії між з'їздами. Це політична рада, куди увійдуть обрані з'їздом представники, і новий орган - Національна рада громад, куди увійдуть лідери обласних організацій партії, а також Київської міської та Криворізької міської, які у нас прирівнюються до обласних", - повідомив Корнієнко.

Аналогічна структура буде введена і на обласному рівні партії. Зокрема, на місцевому рівні буде підніматися питання про відкликання депутатів фракцій СН у місцевих радах.

Згідно з рішенням з'їзду, Політрада партії "Слуга народу" налічуватиме 73 члени. Після голосування за статут, делегати з'їзду припинили повноваження Вищої ради партії.

До складу Політради партії увійшли, зокрема:

  • нардепи: Давид Арахамія, Юрій Арістов, Євгенія Кравчук, Андрій Клочко, Вадим Галайчук, Максим Ткаченко, Андрій Герус, Михайло Радуцький, Микита Потураєв, Микола Тищенко (взяв самовідвід), перший віцеспікер Руслан Стефанчук;
  • члени Кабміну: міністр культури і інформполітики Олександр Ткаченко, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр юстиції Денис Малюська.

Всього на з'їзді партії було обрано 64 людини, інших 9 членів дооберуть пізніше. Фінальний склад Політради буде до 16 квітня.

Окрім того, повідомляється, що буде змінено процедуру набуття членства у партії "Слуга народу".

Раніше повідомлялось, що на думку президента України Володимира Зеленського, партія "Слуга народу" поступово очищає свою команду від "засланих козачків" і випадкових людей.

Також у партії заявляли, що на з'їзді 13 березня запровадять нову організаційну структуру партії. З'їзд має намір розглянути партійну доктрину.

документ засідання Слуга народа комітет Рада община організація

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Тиха гавань: як ОПЗЖ стала володаркою Білгорода-Дністровського
Вгамований бунтар: черкаський мер Бондаренко почав нову каденцію з примирення
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віктор Таран
Олександр Черненко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram