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16 марта 2021, 21:08 5

"Пока рано говорить": Гетманцев о втором сроке Зеленского

16 марта 2021, 21:08 5
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В то же время нардеп убежден, что сейчас в Украине самый лучший президент
В то же время нардеп убежден, что сейчас в Украине самый лучший президент
Фото из открытых источников
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По мнению "слуги народа", президент Владимир Зеленский инициировал беспрецедентные изменения в стране.

Такое мнение высказал нардеп от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире канала "Украина 24", передает RegioNews.

Я лично убежден, что президент Зеленский — это лучший президент пока что. Мы можем точно сказать, что то, что наш президент делает сейчас, и те изменения, которые происходят в стране уже сейчас, говорит о том, что это беспрецедентные изменения, которых люди ждали. Хотя, возможно, они идут не теми темпами, которыми бы нам хотелось, — сказал он.

При этом, по мнению депутата, о втором сроке речь пока не идет.

О втором сроке действительно говорить пока рано. Я бы о нем не говорил точно сейчас, но если будет необходимо реализовать те идеи, те замыслы, которые есть у президента, то, конечно, это тоже правильное решение, — сказал он.

Как сообщалось, Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге. Социологи заявляют, что уровень его поддержки несколько вырос.

Ранее Мендель рассказала, при каком условии Зеленский пойдет на второй срок. Для этого президенту нужно выполнить хотя бы половину своей программы.

Владимир Зеленский президент Даниил Гетманцев реформа Слуга народа

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