09:01  16 березня
В країні різко зросла кількість нових випадків зараження COVID-19
10:01  16 березня
Потужний вибух під Києвом: у поліції розповіли подробиці
08:11  16 березня
Доба в ООС: бойовики гатили із заборонених озброєнь, втрат немає
UA | RU
UA | RU
16 березня 2021, 12:54 264

Зеленський продовжує лідирувати у президентському рейтингу - Центр Разумкова

16 березня 2021, 12:54 264
Читайте также на русском языке
Соціологи заявляють, що рівень його підтримки дещо зріс
Соціологи заявляють, що рівень його підтримки дещо зріс
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Якби вибори президента України відбулися найближчим часом, найбільше громадян підтримають у першому турі чинного главу держави Володимира Зеленського.

Про це свідчать дані соціологічного опитування Центру Разумкова, передає RegioNews.

За Зеленського готові проголосувати 19% серед усіх опитаних і 27% громадян, які прийдуть на дільниці. У порівнянні із результатами попередніх соціологічних досліджень, підтримка Володимира Зеленського дещо зросла.

За п’ятого президенгта Петра Порошенка у першому турі мають намір проголосувати відповідно 13,5% і 20% респондентів, за Юрія Бойка - 13% і 17% , за ЮліюТимошенко - відповідно 8% і 10%, за Ігоря Смешка - 5% і 6% громадян.

Не будуть брати участі у виборах 16,4% громадян. Не змогли визначитись із кандидатом 13,3% серед усіх опитаних і 11,4 серед тих, хто піде на дільниці.

У другому турі виборів за серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором, за Володимира Зеленського віддадуть голоси 57,2% респондентів. Петро Порошенко зміг би набрати 42,8% голосів.

У випадку електорального суперництва у другому турі Володимира Зеленського з Юрієм Бойком чи Дмитром Разумковим чинний президент буде переможцем президентських виборів.

Дослідження проведене Центром Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 громадян віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих Криму та Донбасу.

Нагадаємо, згідно із останніми рейтингами, в Раду зможуть пройти лише чотири партії .

рейтинг опитування центр Разумкова соціологія президент Володимир Зеленський

Останні рейтинги: в Раду зможуть пройти лише чотири партії
16 березня 2021, 12:18
Перше щеплення проти COVID-19 знижує ймовірність зараження на 76% - Зеленський
15 березня 2021, 15:14
В окупованому Криму знайшли "винних" у водній блокаду півострова
15 березня 2021, 08:41
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Туризм і сексизм. Чим запам’ятався голова Миколаївської ОДА Кім за перші сто днів роботи
Лінія розколу: як помститься Дубінський за своє виключення з партії Зеленського
Всі публікації »
Віталій Бала
Михайло Басараб
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua