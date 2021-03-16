Зеленський продовжує лідирувати у президентському рейтингу - Центр Разумкова

Соціологи заявляють, що рівень його підтримки дещо зріс

Соціологи заявляють, що рівень його підтримки дещо зріс

Фото: із відкритих джерел

Про це свідчать дані соціологічного опитування Центру Разумкова, передає RegioNews.

За Зеленського готові проголосувати 19% серед усіх опитаних і 27% громадян, які прийдуть на дільниці. У порівнянні із результатами попередніх соціологічних досліджень, підтримка Володимира Зеленського дещо зросла.

За п’ятого президенгта Петра Порошенка у першому турі мають намір проголосувати відповідно 13,5% і 20% респондентів, за Юрія Бойка - 13% і 17% , за ЮліюТимошенко - відповідно 8% і 10%, за Ігоря Смешка - 5% і 6% громадян.

Не будуть брати участі у виборах 16,4% громадян. Не змогли визначитись із кандидатом 13,3% серед усіх опитаних і 11,4 серед тих, хто піде на дільниці.

У другому турі виборів за серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором, за Володимира Зеленського віддадуть голоси 57,2% респондентів. Петро Порошенко зміг би набрати 42,8% голосів.

У випадку електорального суперництва у другому турі Володимира Зеленського з Юрієм Бойком чи Дмитром Разумковим чинний президент буде переможцем президентських виборів.

Дослідження проведене Центром Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 громадян віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих Криму та Донбасу.

Нагадаємо, згідно із останніми рейтингами, в Раду зможуть пройти лише чотири партії .