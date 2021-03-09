Мендель розповіла, при якій умові Зеленський піде на другий термін

Для цього, президенту потрібно виконати хоча б половину своєї програми

Для цього, президенту потрібно виконати хоча б половину своєї програми

Фото: Facebook

Прессекретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель розповіла, що хотіла б бачити Зеленського на другому президентському терміні, проте не впевнена, що хотіла б залишатися прессекретарем в такому випадку.

Як передає RegioNews, про це Мендель заявила в інтерв'ю виданню "Гордон". Мендель зазначає, що Зеленський ще не прийняв рішення, чи буде він балотуватися на другий президентський термін. Для цього він повинен виконати хоча б половину своєї програми. Це людина дуже масштабного мислення. Ми дуже відучилися мріяти, якщо чесно. Але тільки мрійники можуть до чогось привести. Ви розумієте, це хлопчик з бідної сім'ї, такий же як більшість наших сімей. Батьки - інтелігенти, 90-ті роки, становлення, вплив Росії, розпад Радянського Союзу і так далі. Але подивіться, де він", - сказала Мендель. Нагадаємо, на думку прессекретаря Володимира Зеленського Юлії Мендель, санкції, які США ввели проти олігарха Ігоря Коломойського - це тільки початок.

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