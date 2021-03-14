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14 березня 2021, 15:19 92

Зеленський нагородив посмертно 64 добровольців війни на Донбасі

14 березня 2021, 15:19 92
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14 березня в Україні щороку відзначається День добровольця
14 березня в Україні щороку відзначається День добровольця
Фото: Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня добровольця відзначив державними нагородами захисників державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає RegioNews.

Він присвоїв орден "За мужність” ІІІ ступеня 67 добровольцям, 64 із них – посмертно. Це члени Добровольчого українського корпусу "Правий сектор”, батальйонів територіальної оборони "Донбас”, "Айдар” та ОУН.

Також Зеленський відзначив нагородами членів батальйонів патрульної служби міліції особливого призначення "Шахтарськ” і "Чернігів”, Української добровольчої армії, диверсійно-розвідувального підрозділу "Патріот” та Окремої добровольчої роти "Карпатська Січ”.

Слава героям-добровольцям, які у вирішальний час стали на захист нашої свободи та показали приклад нескореності для всієї України", – заявив Зеленський.

Довідка: День українського добровольця почали відзначати у 2017 році. 14 березня 2014 року 500 бійців-добровольців із сотень Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці у Київській області, де було сформовано перший добровольчий батальйон. Згодом він відправився на Донбас.

Нагадаємо, Зеленський утворив Консультативну раду з питань забезпечення прав і свобод захисників України.

Донбас війна Володимир Зеленський президент нагороди добровольці

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