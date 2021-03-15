Невловимий Вовк: ВАКС призупинив провадження на час розшуку скандального голови ОАСК

Також суд відмовив у відводі слідчого судді

Також суд відмовив у відводі слідчого судді

Фото: з відкритих джерел

Вищий антикорупційний суд 15 березня постановив зупинити судове провадження на час розшуку голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

Про це повідомила пресслужба суду, передає RegioNews.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду розглянув клопотання прокурора САП щодо повторного приводу голови Окружного адміністративного суду Києва для обрання запобіжного заходу у вигляді застави. Підозрюваний не з’явився у судове засідання”, - йдеться у повідомленні.

Тому слідчий суддя ВАКС, із застосування положень ст. 335 КПК України, постановив зупинити провадження за клопотанням до розшуку підозрюваного.

Також сьогодні було відмовлено у заяві про відвід слідчого судді від розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування.

Нагадаємо, 11 серпня 2020 року правоохоронці оголосили в розшук сімох фігурантів справи про можливу спробу захоплення судової влади керівництвом Окружного адміністративного суду Києва. Серед них був і голова ОАСК Павло Вовк.

Як повідомлялося, голову ОАСК Вовка не можуть доставити на суд - закрився на роботі. Голова суду прийняв всі міри для того, щоб співробітники НАБУ не проникли до нього на роботу.

Раніше повідомлялося, голова ОАСК Вовк назвав рішення ВАКС про його примусовий привід до суду незаконним. Він не планує виконувати "дивне" рішення Вищого антикорупційного суду.

18 лютого ВАКС учетверте ухвалив рішення про примусову доставку глави ОАСК Вовка. 22 лютого голову ОАСК Вовка вп'яте дозволили доставити до суду. 9 березня ВАКС вже вшосте дозволив примусове доставлення глави ОАСК Павла Вовка.