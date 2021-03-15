Неуловимый Вовк: ВАКС приостановил производство на время розыска скандального главы ОАСК

Также суд отказал в отводе следственного судьи

Также суд отказал в отводе следственного судьи

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Высший антикоррупционный суд 15 марта постановил приостановить судебное производство на время розыска главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Об этом сообщила пресс-служба суда, передает RegioNews.

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда рассмотрел ходатайство прокурора САП относительно повторного привода председателя Окружного административного суда Киева для избрания меры пресечения в виде залога. Подозреваемый не явился на судебное заседание”, - говорится в сообщении.

Поэтому следственный судья ВАКС, из положений ст. 335 УПК Украины, постановил приостановить производство по ходатайству до розыска подозреваемого.

Также сегодня было отказано в заявлении об отводе следственного судьи от рассмотрения ходатайства о продлении срока предварительного расследования.

Напомним, 11 августа 2020 года правоохранители объявили в розыск семерых фигурантов дела о возможной попытке захвата судебной власти руководством Окружного административного суда Киева. Среди них был и председатель ОАСК Павел Вовк.

Как сообщалось, главу ОАСК Вовка не могут доставить в суд - закрылся на работе. Председатель суда принял все меры для того, чтобы сотрудники НАБУ не проникли к нему на работу.

Ранее сообщалось, глава ОАСК Вовк назвал решение ВАКС о его принудительном приводе в суд незаконным. Он не планирует выполнять "странное" решение Высшего антикоррупционного суда.

18 февраля ВАКС в четвертый раз принял решение о принудительной доставке главы ОАСК Вовка. 22 февраля главу ОАСК Вовка в пятый раз попытаются доставить в суд. 9 марта ВАКС уже в шестой раз разрешил принудительное доставление главы ОАСК.