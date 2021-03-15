Неуловимый Вовк: ВАКС приостановил производство на время розыска скандального главы ОАСК
Высший антикоррупционный суд 15 марта постановил приостановить судебное производство на время розыска главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка.
Об этом сообщила пресс-служба суда, передает RegioNews.
Следственный судья Высшего антикоррупционного суда рассмотрел ходатайство прокурора САП относительно повторного привода председателя Окружного административного суда Киева для избрания меры пресечения в виде залога. Подозреваемый не явился на судебное заседание”, - говорится в сообщении.
Поэтому следственный судья ВАКС, из положений ст. 335 УПК Украины, постановил приостановить производство по ходатайству до розыска подозреваемого.
Также сегодня было отказано в заявлении об отводе следственного судьи от рассмотрения ходатайства о продлении срока предварительного расследования.
Напомним, 11 августа 2020 года правоохранители объявили в розыск семерых фигурантов дела о возможной попытке захвата судебной власти руководством Окружного административного суда Киева. Среди них был и председатель ОАСК Павел Вовк.
Как сообщалось, главу ОАСК Вовка не могут доставить в суд - закрылся на работе. Председатель суда принял все меры для того, чтобы сотрудники НАБУ не проникли к нему на работу.
Ранее сообщалось, глава ОАСК Вовк назвал решение ВАКС о его принудительном приводе в суд незаконным. Он не планирует выполнять "странное" решение Высшего антикоррупционного суда.
18 февраля ВАКС в четвертый раз принял решение о принудительной доставке главы ОАСК Вовка. 22 февраля главу ОАСК Вовка в пятый раз попытаются доставить в суд. 9 марта ВАКС уже в шестой раз разрешил принудительное доставление главы ОАСК.