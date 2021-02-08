Голова ОАСК Вовк назвав рішення ВАКС про його примусовий привід до суду незаконним
Голова Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк заявив, що рішення Вищого антикорупційного суду про його примусовий привід на суд є "дивним" та "незаконним одразу з кількох причин".
Як передає RegioNews, про це Вовк написав у Facebook.
Хочу повідомити свою позицію щодо останнього дивного рішення ВАКС, який постановив доставити мене до цього суду примусово. Чому дивного? Тому що воно абсолютно незаконне одразу з кількох причин", - повідомив Вовк.
Голова ОАСК пояснив, що серед причин:
- По-перше, є рішення суду про те, що "справа суддів" не підслідна НАБУ, а, отже, не може розглядатися у ВАКС. НАБУ відповідно до законодавства розслідує виключно корупцію, а не "захоплення влади".
- По-друге, в провадженні щодо "захоплення влади" в справах Майдану він не маю процесуального статусу підозрюваного. Є відповідне рішення суду. Є ухвала ВРП.
- По-третє, норми КПК розмежовують поняття судді та слідчого судді. Законом не передбачений привід до слідчого судді. Не було і немає належного повідомлення про дату та час судового засідання. Також є багато інших процедурних порушень, на які доведеться давати відповідь слідчому судді.
Враховуючи це, виконувати явно незаконні, злочинні рішення я не збираюся, адже вони не мають жодного правового сенсу та не відповідають букві закону", - підкреслив Вовк.
Він додав, що детективи НАБУ можуть втретє оголосити його в розшук.
Як повідомлялося раніше, суд дозволив здійснити примусовий привід глави ОАСК Вовка. Його повинні доставити в суд 8 лютого.