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Голова ОАСК Вовк назвав рішення ВАКС про його примусовий привід до суду незаконним
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08 лютого 2021, 10:19 31

Голова ОАСК Вовк назвав рішення ВАКС про його примусовий привід до суду незаконним

08 лютого 2021, 10:19 31
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Він не планує виконувати "дивне" рішення Вищого антикорупційного суду
Він не планує виконувати "дивне" рішення Вищого антикорупційного суду
Фото: з відкритих джерел
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Голова Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк заявив, що рішення Вищого антикорупційного суду про його примусовий привід на суд є "дивним" та "незаконним одразу з кількох причин".

Як передає RegioNews, про це Вовк написав у Facebook.

Хочу повідомити свою позицію щодо останнього дивного рішення ВАКС, який постановив доставити мене до цього суду примусово. Чому дивного? Тому що воно абсолютно незаконне одразу з кількох причин", - повідомив Вовк.

Голова ОАСК пояснив, що серед причин:

  • По-перше, є рішення суду про те, що "справа суддів" не підслідна НАБУ, а, отже, не може розглядатися у ВАКС. НАБУ відповідно до законодавства розслідує виключно корупцію, а не "захоплення влади".
  • По-друге, в провадженні щодо "захоплення влади" в справах Майдану він не маю процесуального статусу підозрюваного. Є відповідне рішення суду. Є ухвала ВРП.
  • По-третє, норми КПК розмежовують поняття судді та слідчого судді. Законом не передбачений привід до слідчого судді. Не було і немає належного повідомлення про дату та час судового засідання. Також є багато інших процедурних порушень, на які доведеться давати відповідь слідчому судді.

Враховуючи це, виконувати явно незаконні, злочинні рішення я не збираюся, адже вони не мають жодного правового сенсу та не відповідають букві закону", - підкреслив Вовк.

Він додав, що детективи НАБУ можуть втретє оголосити його в розшук.

Як повідомлялося раніше, суд дозволив здійснити примусовий привід глави ОАСК Вовка. Його повинні доставити в суд 8 лютого.

НАБУ злочин судді закон оаск

 
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