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22 лютого 2021, 15:34 104

Голову ОАСК Вовка вп'яте спробують доставити до суду

22 лютого 2021, 15:34 104
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Фото: з відкритих джерел
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Голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка знову не знайшли за всіма відомими адресами та вчетверте не доставили до Антикорсуду. 

Як передає RegioNews, про це повідомляє Центр протидії корупції.

Так, наступне судове засідання має відбутися 9 березня.

Доводи захисників щодо відсутності у Вовка статусу підозрюваного до уваги не приймаються, так як будь-які рішення суду про це не ухвалювалися, а вирішувати це питання можна виключно у судовому засіданні за обов'язкової участі підозрюваного Вовка", - повідомляють у ЦПК.

Раніше ВАКС учетверте ухвалив рішення про примусову доставку глави ОАСК Вовка.

Як повідомлялося, голову ОАСК Вовка не можуть доставити на суд - закрився на роботі. Голова суду прийняв всі міри для того, щоб співробітники НАБУ не проникли до нього на роботу.

Раніше повідомлялося, голова ОАСК Вовк назвав рішення ВАКС про його примусовий привід до суду незаконним. Він не планує виконувати "дивне" рішення Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, 11 серпня 2020 р. правоохоронці оголосили в розшук сімох фігурантів справи про можливу спробу захоплення судової влади керівництвом Окружного адміністративного суду Києва. Серед них був і голова ОАСК Павло Вовк.

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