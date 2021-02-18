Голову ОАСК Вовка не можуть доставити на суд - закрився на роботі
Співробітники Національного антикорупційного бюро не можуть виконати рішення Вищого антикорупційного суду про примусовий привід до суду скандального голови Окружного адмінсуду Павла Вовка.
Як передає RegioNews, про це повідомляє PavlovskyNews.
Голові Окружного адмінсуду Вовку не можуть обрати запобіжний захід, оскільки той забарикадувався у себе на роботі", - повідомляє видання.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд прийняв рішення про примусовий привід голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка, проте співробітники НАБУ не можуть його виконати. Як повідомляють правоохоронці, вони не мають права затримувати фігуранта справи або проникати в його володіння, тоді як голова окружного суду та інші судді прийняли всі заходи, щоб співробітники НАБУ не змогли потрапити до них на роботу.
Як повідомлялося, голова ОАСК Вовк назвав рішення ВАКС про його примусовий привід у суд незаконним. Він не планує виконувати "дивні" рішення Вищого антикорупційного суду. 2 лютого у НАБУ заявили, що глава ОАСК Вовк знову проігнорував повістку.
Тому 8 лютого в справі "плівок ОАСК" Вовка не змогли примусово доставити в суд. Було подано клопотання про повторну спробу його примусового приводу.