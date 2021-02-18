Голову ОАСК Вовка не можуть доставити на суд - закрився на роботі

Голова суду прийняв всі міри для того, щоб співробітники НАБУ не проникли до нього на роботу

Голова суду прийняв всі міри для того, щоб співробітники НАБУ не проникли до нього на роботу

Фото: з відкритих джерел

Співробітники Національного антикорупційного бюро не можуть виконати рішення Вищого антикорупційного суду про примусовий привід до суду скандального голови Окружного адмінсуду Павла Вовка.

.